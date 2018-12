Poate ca nu ai dat atentie reprezentarilor grafice pe care te-ai obisnuit sa le vezi in dreptul fiecarei zodii, insa trebuie sa stii ca ele nu sunt intamplatoare, ci au semnificatii profunde, ancestrale. Avand la baza cateva elemente comune (cerc, semicerc, linii drepte sau curbate), forma in care acestea sunt alaturate iti transmite informatii importante: liniile drepte inseamna cerebralitate, cele curbate semnifica natura emotionala si asa mai departe. Totodata, fiecare din cele 12 zodii are o legenda, ele fiind asociate in Grecia antica unor constelatii vizibile periodic pe cer.

Fii creatorul propriului tau Univers, locuit de dragoste constientizare, grija!

Ce semnificatie are simbolul zodiei tale

Berbec

E lesne de intuit ca simbolul zodiei Berbec infatiseaza, intr-o forma stilizata, capul si coarnele acestui animal, reprezentate ca doua semiluni. Linia verticala arata determinare, curaj si agresivitate, lipsa maleabilitatii si a sensibilitatii, domolite totusi de cele doua semiluni, simbol al spiritului si constiintei. Constelatia Berbecului are la baza o fiinta fantastica din mitologia greaca, Chrysomallos, berbecul inaripat, cu lana de aur.

Taur

Capul Taurului, asa cum este reprezentat, sub forma de cerc, arata natura calma si emotionala a acestui semn zodiacal, echilibrul, consecventa de care este capabil. Totusi, coarnele ascutite duc cu gandul la determinarea specifica si te atentioneaza ca n-ar trebui sa te joci cu rabdarea unui Taur, care poate ataca violent atunci cand este deranjat. In mitologie, Taurul era asociat lui Zeus, care a luat intruchiparea unui frumos taur, alaturandu-se turmelor regelui Agenor, pentru a-i putea fura fata.

Gemeni

Liniile drepte si unite intre ele reprezinta personalitatea duala a Gemenilor, dar si nevoia lor de comunicare, de aprobare, de uniune cu ceilalti, de a avea permanent pe cineva alaturi. Este un semn rational, care oscileaza mult inainte sa ia o decizie, dar care se poate purta total diferit de la un moment la altul. Diversitatea este cea care te caracterizeaza. Doi copii, fiii lui Zeus, sunt cei asociati, pe vremuri, constelatiei Gemenilor.