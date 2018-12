In plan psihologic, asociem luna ianuarie cu ideea de inceput, cu sansa de a evolua, de a ne transforma, de a obtine lucrurile pe care ni le dorim. Complice cu dorintele noastre, evenimentele astrale din aceasta perioada sustin schimbarea, ne indeamna sa ne adunam fortele si sa trecem la fapte, astfel ca avem sansa sa ne vedem planurile cu un pas mai aproape de a deveni realitate.

Horoscop ianuarie 2019: avem parte de doua eclipse

Avem parte de doua eclipse, una partiala de Soare, pe 6 ianuarie, in Capricorn si una totala, de Luna, in Leu, pe 21 ianuarie, care ne provoaca sa ne organizam mai bine gandurile, prioritatile, dar si familia, relatiile cu colegii si prietenii. Din 1 ianuarie, Marte in Berbec, semnul lui de domiciliu, ne aduce dinamism si curaj, in 5 ianuarie intra Mercur in Capricorn, cu un imbold de a comunica scurt si la obiect, iar Venus in Sagetator ne aduce spirit de initiativa si speranta in reusita relatiilor de iubire care merita, cu adevarat, o sansa.

Horoscopul lunii ianuarie 2019 pentru Berbec – energie si curaj

Marte intra in Berbec chiar la data de 1 ianuarie si iti potenteaza trasaturile native. Ai curaj, energie si ai vrea, daca s-ar putea, sa faci o mie de lucruri in acelasi timp. In primele zile ale lunii Uranus retrograd la tine-n semn te face sa reevaluezi anumite contexte, personale sau profesionale, insa cu o atitudine senina, curajoasa. La serviciu, reusesti sa iesi in evidenta, iar in cuplu, partenerul face toate eforturile ca lucrurile sa mearga bine. Totusi, agitatia interioara, iritabilitatea si excesele de tot felul iti pot da dureri de cap, in special in prima parte a lunii. Relaxeaza-te, dormi mai mult si foloseste o lampa de aromaterapie cu uleiuri esentiale in camera in care te odihnesti.

Horoscopul lunii ianuarie 2019 pentru Taur – iei lucrurile usor

Inceputul anului pare ca te ia pe sus si orice responsabilitate noua te face sa te simti agasata. Chiar daca toata lumea revine la munca, tie ti-ar prinde bine cateva zile in plus de odihna si relaxare, poate chiar o scurta excursie. Te inveselesc vesti bune legate de bani. Poti primi o suma frumusica sau partenerul de cuplu te poate surprinde cu un castig neasteptat, care pica la fix, tocmai cand se terminau rezervele. In ianuarie sanatatea ta e vulnerabila, nu numai din cauza noptilor pierdute si a lipsei cumpatarii culinare, ci si pentru ca nu prea te-ai protejat in ultima vreme. Fa bai fierbinti in fiecare seara, bea ceaiuri, sucuri naturale, iar cand parasesti confortul locuintei, imbraca-te gros!