Daca ai intalnit o astfel de femeie, trebuie sa stii: sufletul ei ascunde comori nebanuite, pe care numai cu multa rabdare si ceva noroc le poti descoperi.

Cei nascuti intre 22 decembrie si 20 ianuarie nu sunt nici pe departe una dintre cele mai sociabile zodii. Femeia Capricorn uraste sa-si iroseasca timpul intr-o companie anosta si nepotrivita, prefera sa si-l petreaca singura, in tacere, preocupandu-se de munca sau de alte activitati care o atrag si o imbogatesc, material si spiritual. Pastreaza pentru ea lucrurile pe care le pretuieste cu adevarat si nu simte nevoia sa-si etaleze sentimentele, dorintele, planurile. Multi o considera timida, altii spun despre ea ca este secretoasa si mult prea serioasa, insa toate aceste trasaturi o fac o prezenta atragatoare, care merita descoperita.

Nu e usor de inteles

Pentru cei care nu o cunosc, femeia Capricorn pare sa aiba o fire extrem de dificila. Este distanta si formala, nu-ti este usor sa o abordezi si te analizeaza la sange inainte sa hotarasca daca meriti atentia ei. Chiar daca exista cativa oameni pe care se poate baza in orice moment, prefera sa rezolve lucrurile fara ajutor si are intotdeauna planuri de rezerva. Vorbeste putin despre ceea ce ii place si aproape deloc despre ceea ce simte. Insa, odata ce ai intrat in gratiile ei, te va uimi cu umorul si creativitatea de care este capabila.

Iubeste profund

Va cauta intotdeauna seriozitatea, in toate aspectele vietii. Barbatul ei va trebui sa se incadreze intr-un anumit tipar dinainte stabilit, sa-i ofere stabilitate si protectie, sa fie un tata ideal pentru copiii ei.

Nu se implica intr-o relatie inainte sa fie sigura ca e ceea ce cauta. Va renunta la rezerve de indata ce ii castigi increderea, insa nici atunci nu-si pune sufletul pe tava. Dupa ce reusesti sa o cuceresti, te va surprinde cu profunzimea sentimentelor de care este capabila si, chiar daca va ramane mereu matura si puternica, se va dezvalui uneori copilaroasa, haioasa, gingasa, vulnerabila. Daca iti doresti stabilitate, dar si romantism, ea iti va depasi asteptarile.

Este una din cele mai fidele

Devotamentul femeii Capricorn cu greu poate fi egalat. Se spune despre ea ca se afla in topul sotiilor din zodiac. Stie sa te asculte si nu sta pe ganduri cand e cazul sa-si ajute partenerul. Atunci cand se implica intr-o relatie si se declara pe deplin inamorata, nimic n-o poate intoarce din drum. Pentru ea relatia de iubire, ca si cea de casatorie, sunt sfinte. Nu exista loc de tradari sau de jumatati de masura.

