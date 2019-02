Astrologie: Cele mai romantice 4 zodii

Afla daca te numeri printre adevaratii maestri ai dovezilor de iubire!

Cand e vorba despre partenerul ideal, multa lume e de parere ca romantismul trebuie sa se numere printre calitatile lui. In practica, insa, chiar daca sunt indragostiti, multi nu-si exteriorizeaza sentimentele si nu-si declara iubirea decat la ocazii speciale. Nu e cazul celor care s-au nascut in una dintre cele 4 zodii despre care vorbim in continuare, adevarati maestri ai dovezilor de iubire.

Top zodii romantice

Rac

Pentru Raci totul incepe si se termina cu propriile emotii si sentimente, pe care le exprima cu usurinta si cu generozitate. Cuvintele sunt modul lor preferat de a-si declara iubirea, fie ca e vorba de scrisori de dragoste, de poezii sau de un „te iubesc“ soptit din suflet la ureche. Cand li se aprind calcaiele dupa cineva, Racii sunt in stare de multe sacrificii si deseori isi demonstreaza atasamentul prin mici gesturi care sa te surprinda placut: se trezesc cu noapte-n cap sa-ti gateasca mancarea preferata sau redecoreaza locuinta in culoarile tale favorite. Si barbatii Raci sunt foarte atenti si grijulii cu jumatatea lor. Daca un Rac pleaca la serviciu fara sa te sarute sau daca seara nu adoarme cu tine in brate, e motiv sa-ti faci griji!

Pesti

Visatori, generosi, creativi, iubitori, Pestii au toate semnalmentele unei persoane romantice prin excelenta. Pentru ei, fiecare poveste de dragoste este un basm si au zi de zi o fantezie noua, pe care abia asteapta sa o experimenteze alaturi de partener. Dragostea fizica nu are nicio insemnatate pentru Pesti in absenta unei comuniuni a sufletelor, asa ca isi sorb din ochi partenerul luand cina la lumina lumanarii, plimbandu-se de mana pe malul apei sau dansand in doi sub lumina Lunii. Acest semn zodiacal orice gest aparent banal poate avea talc si nu se da in laturi de la cele mai copilaresti dovezi de iubire. Foarte tolerant si influentabil, nu ia nicio decizie fara se sfatuiasca mai intai cu jumatatea lui, pe care stie sa o faca sa se simta importanta.

Balanta

Balantele sunt una dintre cele mai romantice si senzuale zodii. Au nevoie de un partener care sa le completeze, cu care sa se afle in echilibru perfect. Adora sa fie curtata si stie la randul ei sa te surprinda placut, cu daruri de un bun gust si de o finete desavarsite. Iti poate trimite un buchet de flori prin curier chiar daca nu se afla in tara sau poate discuta cu tine vrute si nevrute pana noaptea tarziu, chiar daca a doua zi merge la serviciu. Conversatiile romantice le incanta pe Balante mai mult decat orice. Balanta e fericita cand partenerul ei e fericit, asa ca nu face economie de dovezi de iubire, dar la randul ei asteapta sa fie adminirata si laudata. Timpul petrecut impreuna este foarte important pentru o Balanta. Daca-si ia o zi libera doar ca sa fie cu tine de dimineata pana seara, e clar ca lucrurile sunt serioase.

Taur

Nu te-ai astepta de la Taur, dominat de ratiune si foarte practic, sa fie in topul celor mai romantice zodii. Si totusi, pentru Taur sunt foarte importante momentele de rasfat in doi. Poate gati excelent pentru jumatatea lui, poate organiza o cina de vis la un restaurant de lux, poate rezerva un hotel intreg ca sa aveti parte de intimitate sau poate sa-ti declare ca te iubeste cu voce tare in mijlocul metroului. Taurii sunt genul de oameni care-si arata dragostea prin daruri generoase. Cand nu te mai surprinde cu flori, invitatii si cadouri, ar trebui sa-ti faci griji! De asemenea, contactul fizic, atingerile, intimitatea sunt lucruri pe care Taurii le considera strans legate de sentimente si fara de care nu concep o relatie implinita, in care simt nevoia sa se daruiasca total, in fiecare zi.