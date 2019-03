Horoscopul lunii APRILIE: ne punem intrebari, cautam raspunsuri, rezolvam situatii din trecut si ne facem dreptate

Incepem luna intr-o atmosfera tihnita, boema, adusa de prezenta planetei Venus in Pesti.

La asta se adauga planetele retrograde care ne dau senzatia ca timpul sta pe loc, ca nu avansam in ritmul dorit: pe 11 aprilie, Jupiter retrogradeaza in Sagetator (unde va ramane pana la vara), pe 25 aprilie, Pluto retrogradeaza in Capricorn si i se alatura Saturn retrograd, pe 30 aprilie, indemnandu-ne sa ne punem intrebari, sa cautam raspunsuri, sa rezolvam situatii din trecut si sa ne facem dreptate, mai ales odata cu Luna Plina in Balanta din data de 19 aprilie. Luna Noua in Berbec din 5 aprilie ne dinamizeaza, Marte in Gemeni ne aduce idei neobisnuite, visuri curajoase, iar Mercur in Berbec dupa data de 17 ne face nerabdatori, dar si mai directi si impunatori in comunicare. Varianta castigatoare luna asta este aceea de a actiona in spiritul logicii si al adevarului!

Horoscop luna Aprilie 2019 in functie de zodie

Horoscop aprilie Berbec – te descurci de minune

Alaturi de Soarele prezent in semnul tau pana pe 20 aprilie, Luna Noua in Berbec din data de 5 vine sa completeze dorinta de schimbare, visurile indraznete. E momentul sa-ti faci planuri, sa stabilesti prioritati, sa accepti proiecte suplimentare, sa primesti bonusuri. Pentru Berbecii care nu sunt si vor sa devina activi, prima parte a lunii aprilie este ideala pentru a da startul unei rutine zilnice sanatoase. Dupa 17 aprilie Mercur te face mai sociabila si volubila, dornica sa-ti impui parerile fara sa tii cont de piedici si contraargumente. Dupa 20 aprilie intri intr-o dispozitie nostalgica, datorita planetei Venus care poposeste la tine-n semn, insa Luna Plina te face mai putin intelegatoare cu cei care te pun in situatii delicate.

Horoscop aprilie Taur – mizeaza pe nou!

La inceput de aprilie totul stagneaza si ai senzatia ca iti apar in cale numai piedici. Simti nevoia sa tai raul din radacina si sa renunti la acele persoane sau situatii care nu-ti dau voie sa te bucuri de viata. Va ramane langa tine cine merita si isi doreste cu adevarat. Uranus prezent in semnul tau te favorizeaza si iti aduce hotarare de a-ti depasi limitele, curaj de a accepta noi provocari. Din 21 aprilie te sustine si Soarele cu energia lui. Lasi in urma lucrurile care nu ti se mai potrivesc si care nu-ti mai sunt utile. E timpul sa te innoiesti, material si spiritual. Tot in ultima parte a lunii apar oportunitati financiare si recompense nesperate, astfel ca iti poti rotunji bugetul fara sa faci un efort prea mare.

Horoscop aprilie Gemeni – energie cat cuprinde

Marte este prezent in zodia ta pe tot parcursul lunii si-ti aduce pe de o parte dinamism si curaj, pe de alta creste riscul de nervozitate, insomnii, daca nu reusesti sa-ti dozezi toata energia, neobisnuit de intensa pentru tine. Acum e ideal sa faci miscare, sport, chiar daca nu-ti sta in fire, sa citesti, sa scrii, orice e nevoie ca sa te echilibrezi si sa nu te lasi dusa de val, nici daca pare ca te poarta in directia dorita. Unii Gemeni vor simti pregnant nevoia de schimbare, de renuntare la compromisuri, la tot ce e vechi si plictisitor. Nu mai lasi de la tine nimic si te poti razgandi in special in privinta relatiilor sentimentale pe care aveai de gand sa le initiezi sau sa le inchei.

Horoscop aprilie Rac – ai nevoie de liber

Poti fi dezamagita daca iti faceai, in secret, sperante legate de locul de munca sau de relatia de cuplu. Sefii sau partenerul de viata pot avea cu totul alte intentii decat cele pe care le banuiai si ti le doreai. Ai totusi motive de bucurie si recunostinta, caci primesti sustinere si atentie din partea prietenilor, a parintilor sau a copiilor. Poti considera necesare unele schimbari in viata profesionala, cu efect asupra vietii de familie. Trebuie sa ai rabdare cu tine si sa-i dai un ragaz organismului suprasolicitat care te cearta prin simptome precum alergii, indigestii, insomnii. Ar fi de dorit si chiar necesar sa pleci intr-un concediu cateva zile.

Horoscop aprilie Leu – viitor promitator

In prima jumatate a lunii poti fi obligata de starea de sanatate sa iei o pauza de la activitatile solicitante si obositoare, sa te odihnesti mai mult, sa iei vitamine sau diverse tratamente. Apoi, lucrurile se linistesc, energia revine si iti poti face planuri de vizitat, de explorat locuri frumoase, in primavara asta sau in viitorul apropiat. Circumstante favorabile te pot aduce mai aproape de un obiectiv propus demult, personal sau profesional, care te implineste. Esti optimista si ai parte de sustinere pe plan sentimental, dar e bine sa nu te grabesti sa iei decizii, sa faci lucrurile pe indelete. Financiar e indicat sa nu risti, daca sunt in joc sume mari.

Horoscop aprilie Fecioara – stapaneste-ti primul impuls!

Unele oportunitati profesionale iti par atragatoare, dar este intelept sa calculezi atent beneficiile si dezavantajele cand primesti orice oferta. Banii cantaresc mult in ecuatie si te tenteaza, dar nu trebuie sa te pripesti si sa te entuziasmezi peste masura, ci sa-ti acorzi ragazul de a decide lucrurile dupa o analiza riguroasa, mai ales daca in joc este putinul tau timp liber. Viata sentimentala este animata, plina de surprize si de impacari aducatoare de confort sufletesc. Foarte important: fii rezervata in privinta discutiilor cu si despre terte persoane. Sa nu divulgi secretele nimanui si nici pe ale tale, daca e vorba de chestiuni foarte personale, care pot fi folosite impotriva ta.