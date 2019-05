Horoscopul dragostei pentru luna IUNIE: o perioada excelenta sa reinnodam relatii care au avut de suferit in trecut

Devenim mai sensibili, empatici, mai atenti la cei de langa noi si la modul in care comunicam cu ei.

Din punct de vedere sentimental, incepand cu data de 4 iunie ne influenteaza prezenta planetei Mercur in Rac. Devenim mai sensibili, empatici, mai atenti la cei de langa noi si la modul in care comunicam cu ei. E un interval excelent sa reinnodam relatii care dintr-un motiv sau altul au avut de suferit in trecut. Totodata, planeta Venus prezenta in Gemeni in data de 9 iunie vine cu dorinta de a socializa, de a cunoaste oameni, de a flirta, de a ne distra, insa e de dorit sa fim pe cat posibil rezervati. Riscul este sa ne implicam in relatii superficiale si lipsite de perspectiva.

La toate astea se adauga Luna Plina din data de 17, care ne aduce nehotarare, nesiguranta, iluzii acolo unde, in realitate, nu avem mari sanse de sentimente profunde. E o perioada cu risc de conflicte si amagiri.

Horoscopul dragostei in luna iunie

Horoscopul dragostei Berbec

Horoscopul dragostei Taur

Horoscopul dragostei Gemeni

Horoscopul dragostei Rac

Horoscopul dragostei Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

Horoscopul dragostei Berbec

Daca ai neglijat viata de familie in ultima perioada, acum responsabilitatile te strang cu usa. Cineva apropiat, fie iubitul, fie copiii sau parintii pot trece printr-o perioada in care nu se pot descurca fara tine. Trebuie sa fii prezenta, cu toate resursele de care dispui. Avantajele pe care ti le aduc astrele in luna iunie sunt maleabilitatea si deschiderea de a vorbi cu sinceritate despre ceea ce simti. Daca esti singura, ai mare grija la relatiile pe care le demarezi acum, caci se pot ascunde multe secrete in spatele aparentelor. Nu crede tot ce auzi.

Horoscopul dragostei Taur

Te simti si arati excelent, de unde si un chef nebun de a iesi in evidenta, de a cuceri. In ultima parte a lunii esti mai romantica si sensibila decat te stie lumea (sau chiar partenerul de viata), dar si mai usor influentabila. Te exprimi cu usurinta, esti volubila, plina de sarm, dar ti-e greu sa-ti pastrezi mintea limpede cand situatia o cere. Daca te supara ceva sau ai vreo banuiala care te macina, nu avea pretentia sa te lamuresti acum, cand contextul astral face totul si mai confuz.

Horoscopul dragostei Gemeni

Cata vreme ai parte de sustinerea Soarelui si a planetei Venus (dupa data de 9 iunie), nimic nu-ti poate sta in cale. Este pentru tine unul dintre cele mai prielnice momente din 2019, inclusiv pe plan sentimental. Orice tensiuni, certuri, reprosuri apar, le rezolvi batand din palme, fara sa te afecteze si fara sa-ti faci griji sau mustrari de constiinta. Singurul risc este sa devii un pic egoista in relatia cu partenerul de cuplu, asa ca ai grija sa nu se simta neglijat! Daca esti singura si trebuie sa alegi intre doi care-ti dau tarcoale, nu pune distractia inaintea sentimentelor.

Horoscopul dragostei Rac

Odata cu Luna Plina te incearca sentimente de vinovatie, nostalgie, te simti neinteleasa de partenerul de cuplu si insisti sa te explici sau sa il interoghezi. Multe relatii pot trece prin momente tulburi. Ai insa sustinerea lui Mercur, care te ajuta sa transmiti cu pricepere tot ce ai pe suflet. De retinut: chiar daca traiesti intens unele momente, nu te arunca in declaratii de iubire sau legaminte, daca relatia e abia la inceput. Sunt impulsuri pe care le primesti de la Marte si pe care s-ar putea sa le regreti mai tarziu, cand iti dai seama ca marea dragoste a fost foc de paie.

Horoscopul dragostei Leu

E o luna in care toate merg bine in dragoste, daca nu-ti asumi riscuri inutile si ramai relaxata, atunci cand vezi ca partenerul nu e in apele lui. Ce trebuie sa tii in frau este posesivitatea dusa la extrem, cat si nevoie excesiva de a incinge spiritele, jucandu-te cu focul. Tendinta catre flirturi si aventuri e mare, iar ispitele nu lipsesc din calea ta: multi iti fac ochi dulci si iti spun cuvinte frumoase. Tu vezi-ti de drumul pe care l-ai ales, daca nu esti pregatita sa lasi in urma un capitol drag de viata. Un pas gresit facut acum poate fi iremediabil!

Horoscopul dragostei Fecioara

In luna iunie, sub influenta astrelor, esti neobisnuit de credula si usor de influentat, mai ales daca e vorba de chestiuni sentimentale care te tulbura. Ai unele suspiciuni legate de partener, intamplari care par sa nu se lege foarte bine, dar preferi sa iei de buna varianta cea mai simpla si mai convenabila, ca eviti un conflict de amploare. Poti fi tentata sa reiei o relatie din trecut sau macar sa deschizi o portita spre comunicare. Multe Fecioare singure se bucura de contextul perfect pentru a incepe o relatie bazata pe atractie irezistibila.