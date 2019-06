Astrologie: Luna Noua in Gemeni ne aduce schimbari benefice

Incepand cu 3 iunie 2019 Luna Noua este in semnul Gemenilor, context astral special si norocos care ne aduce oportunitati pe mai multe planuri.

Avantajate sunt mai ales studiile si calatoriile, dar si pe plan financiar si afectiv Luna Noua vine la pachet cu spirit de initiativa si dorinta de a schimba lucrurile, de a le face sa functioneze bine.

De altfel, in toate cele 12 luni ale anului Luna Noua este un moment in care avem mai mult curaj, energie si putere de a tine strans in maini fraiele propriei vieti, pentru a o directiona pe drumul pe care ni-l dorim si pentru a incepe o noua etapa de viata. Insa cand se petrece in semnul Gemenilor, are cateva particularitati.

Iata la ce sa ne asteptam si de ce sa profitam cu Luna Noua in Gemeni

Comunicare de 5 stele

Gemenii sunt maestri ai cuvintelor, iar Luna Noua potenteaza aceasta inclinatie spre comunicare eficienta si creativa a gandurilor si dorintelor noastre, indiferent de semnul zodiacal. Suntem mai receptivi, avem o mare capacitate de argumentare, iar perspicacitatea si imaginatia ne sunt la cote maxime in preajma datei de 3 iunie. Reusim acum sa ne exprimam intr-un mod nou, pozitiv, ne alegem cu grija vorbele, scriem mai mult si mai bine, citim, retinem mai usor.

Sunt avantajati cei care sustin examene sau care au de asimilat informatii multe intr-un timp scurt.

Mai multa energie sexuala

Tot in preajma datei de 3 iunie devenim mai comunicativi, mai sarmanti, mai deschisi in a face primul pas catre persoana care ne atrage. Spontaneitatea este cea care ne face mai intersanti, mai atragatori si mai usor abordabili. Toate acestea se potenteaza dupa 9 iunie, odata cu intrarea lui Venus in Gemeni.

Ne echilibram financiar

Putem gasi in aceasta perioada noi metode de a ne imbunatati castigurile. Daca avem interviuri de angajare, negociem excelent si putem rezona perfect cu ceea ce isi doreste angajatorul sa auda. Ne descoperim talente si posibilitati noi de castig, chiar daca ele presupun sa abandonam pentru o vreme zona de confort in care ne-am cuibarit de ceva vreme.

Sa calatorim!

Este un context astral care favorizeaza vestile venite de departe. Putem relua legatura cu prieteni sau rude din alte zone ale lumii. E un moment excelent pentru calatorii, mai ales daca le facem in interes de serviciu sau pentru studii, ca sa invatam si sa ne perfectionam.

Suntem, totusi, indecisi…

Se stie despre Gemeni ca sunt o zodie duala, permanent macinata de nehotarare, ezitari si incertitudini. Nu ne este usor sa ne organizam prioritatile in perioada asta, fiindca ne tenteaza prea multe in acelasi timp, dar analizam bine lucrurile pentru a gasi raspunsuri si ne bazam pe intuitie pentru a alege directia potrivita.

Foto: By Joe Therasakdhi, Shutterstock