Astrologie: 3 zodii pe care Luna Plina din 15 august le vizeaza direct

Luna Plina se petrece in semnul Varsatorului la jumatatea lunii august, in opozitie cu Soarele in Leu. Influenta Varsatorului ne face dornici sa iesim din tipare, sa depasim bariere personale si exterioare, iar cea a Leului ne inteteste orgoliul si emotiile, astfel ca ne este dificil sa comunicam si mai ales sa negociem eficient. Trei dintre zodii trebuie sa fie atente la fiecare pas, la fiecare gest si la fiecare sansa in aceste zile!

3 zodii afectate direct de Luna Plina

Leu

Relatiile tale – de dragoste, de prietenie, de serviciu – pot trece acum printr-un proces de transformare, de reorganizare. Schimbi directia sau atitudinea pentru a-ti fi recunoscute meritele, impulsionata si de intrarea planetei Mercur in semnul tau pe 11 august. In jurul datei de 15 poti avea parte de surprize, de provocari la care trebuie sa-ti impui sa reactionezi cu calm si maturitate. Alegerile pe care le faci acum sunt ghidate mai degraba de dorinta de a iesi in evidenta decat de ceea ce simti realmente, insa rezultatul are toate premisele de a fi unul avantajos, personal sau profesional. In viata intima, relatia pe care o ai cu partenerul are toate premisele sa devina mai profunda, in mod asumat. Este o perioada romantica, in care esti dornica sa primesti si sa oferi dovezi de iubire.

Varsator

Luna Plina se petrece chiar in semnul si fara indoiala iti influenteaza toate aspectele vietii. Iti propui sa te faci observata si auzita, mai ales daca ai stat intr-un con de umbra in ultima vreme. Nu te mai preocupi sa-i multumesti pe altii si vrei sa revii in centrul atentiei tuturor. Contextul astral iti aduce schimbari necesare, chiar daca dificile, pe care poate nu ai avut motivatia necesara sa le faci mai devreme. Iti tulbura sentimentele, iti scoate la iveala slabiciunile, dar te si ajuta sa iti impui punctul de vedere, sa iti aperi principiile cu argumente solide. Ca intotdeauna, preferi sa mergi singura pe drumul tau spre fericire decat sa accepti compromisuri. Poti inchega aliante cu persoane care te sustin si-ti demonstreaza ca aveti aceleasi preocupari si teluri. Imediat dupa Luna Plina te poti astepta la implinirea unui vis sau a unui proiect special, la care tanjesti de mult si care iti poate schimba prioritatile pentru perioada urmatoare.

Rac

Guvernat de Luna, Racul resimte mai intens decat alte zodii orice fenomen prin care trece astrul nocturn. Chiar daca nu vor lipsi starile de emotivitate crescuta, manifestate chiar la nivel fizic, sub forma de palpitatii, dureri de cap si risc de accidentari, efectele pozitive le intrec pe celelalte.

Aceasta Luna Plina in Varsator vine cu vesti bune. Elimina un blocaj, o situatie nerezolvata care statea in calea implinirii unor obiective si dorinte mai vechi, indeosebi daca sunt legate de profesie sau de latura financiara. Cel mai probabil, este in joc o suma de bani pe care o asteptai si care intarzia sa ajunga la tine. Acum ai sansa de a renegocia, de a influenta favorabil decizia finala a unei persoane sau institutii, astfel ca recuperezi ceea ce ai pierdut, ba poate primesti si ceva in plus. Ai idei bune si o imaginatie care te ajuta sa iesi din incurcatura. Si in relatiile de cuplu poti gasi acum o portita de scapare favorabila pentru amandoi.

