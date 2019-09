Horoscopul dragostei pentru luna Octombrie: relatiile de iubire trec prin transformari importante

In luna octombrie avem o mai mare putere de convingere si de seductie, ne exprimam dorintele, emotiile, bucuriile si suferintele cu o intensitate care dezarmeaza pe oricine.

Dupa 8 octombrie, Venus in Scorpion rascoleste secrete si ne impinge sa cautam adevarul din spatele aparentelor. Multe secrete ies la iveala si nu putine relatii de dragoste trec prin transformari importante. Nu ne ramane decat sa facem alegerile bune...

Horoscopul dragostei in luna Octombrie

Horoscopul dragostei Berbec

Horoscopul dragostei Taur

Horoscopul dragostei Gemeni

Horoscopul dragostei Rac

Horoscopul dragostei Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

Horoscopul dragostei Berbec

Iti doresti sa atragi atentia asupra ta si reusesti sa-ti impresionezi partenerul cu atitudinea volubila, sociabila si mai docila decat de obicei. Daca esti singura, poti intalni intr-una din iesirile cu prietenii pe cineva care pur si simplu te captiveaza. Doar Luna Plina in semnul tau iti tulbura putin tihna sufleteasca si te intarata sa-ti ceri drepturile reale ori inchipuite. Iti doresti sa afli exact care-i rolul tau, ce insemni pentru perechea ta si lupti cu indarjire pentru iubire! Putina diplomatie te ajuta, daca iti doresti ca relatia voastra sa continue la fel ca inainte sau chiar sa treaca la un nivel superior.

Horoscopul dragostei Taur

Esti intr-o stare buna, dornica sa socializezi, sa intalnesti oameni noi, alaturi de care sa poti construi o prietenie solida in viitor. Ai sanse mari sa-ti intalnesti dragostea luna asta sau sa lamuresti, cu o atitudine afectuoasa, o situatie sentimentala ambigua. Daca esti deja intr-o relatie, partenerul de cuplu are de la tine asteptari pe care nu esti sigura ca vrei si poti sa le indeplinesti. Ispita infidelitatii iti poate da tarcoale daca relatia in care deja te afli nu trece printr-o perioada tocmai roz, dar nu uita ca in octombrie contextul astral face ca toate secretele sa iesa usor la suprafata...

Horoscopul dragostei Gemeni

Pentru Gemeni octombrie este o luna norocoasa pe plan sentimental. Daca nimeni nu ti-a picat cu tronc de ceva vreme-ncoace, nu-ti lipsesc intalnirile incitante. Gemenii deja aflati intr-o relatie se bucura de comunicare si intimitate, iar cei care isi doresc un copil pot afla vestea unei sarcini sau o pot planifica. Luna Plina iti aduce emotii mai puternice, dar si oportunitati de a evolua si de a-ti gasi fericirea. Daca ti-ai dori sa te impaci cu cineva, in preajma datei de 14 ai toate sansele sa dati uitarii orice neajuns. Cei dragi iti sunt alaturi indiferent de planurile tale.

Horoscopul dragostei Rac

E un moment bun sa-ti faci planuri de viitor alaturi de partenerul tau, sa-i vorbesti deschis despre tot ce n-ai avut curaj sa-i spui sau sa-i ceri inainte. In loc sa te mulezi dupa dorintele lui, e timpul ca si el sa puna pret pe dorintele tale. Astfel pot iesi la suprafata suferinte si frustrari mai vechi, se pot declansa discutii neplacute... In orice caz, octombrie e o luna in care emotiile vin de-a valma si te coplesesc. Tot acum iti poti face prieteni noi, oameni care iti pot deveni extrem de apropiati. Te atrag barbatii maturi, siguri pe ei, care iti ofera sentimentul de stabilitate...

Horoscopul dragostei Leu

Luna asta vrei sa fii rasfatata, sa primesti atentie si multe discutii aprinse pot sa se nasca daca partenerul tau are alte prioritati pe care nu le poate amana sau daca la randul lui asteapta mai mult efort din partea ta. Micile certuri te afecteaza, iti umbresc bucuria si iti alunga pacea. V-ar prinde bine cateva zile de relaxare, departe de orice sursa de stres, iar tu te bucuri de o mare putere de convingere in perioada asta. Unii Lei se intorc in trecut fara sa se poata opune, coplesiti de dorul pentru o persoana draga... Alegerile de acum sunt cu bataie lunga, asa ca nu te hazarda.

Horoscopul dragostei Fecioara

Pui mai mult pret pe tine si ai pretentii mai mari decat de obicei de la cei dragi, iar ei nu fac nazuri si iti implinesc asteptarile. Problemele apar daca incerci sa-i impui partenerului punctele tale de vedere. Lasa-l sa decida singur mai ales daca e vorba de lucruri care-l privesc direct. Pentru Fecioarele singure acum este perioada perfecta pentru intalniri care pot evolua catre o relatie de lunga durata, serioasa si trainica. Si cei care au intrat intr-o zona a rutinei si blazarii isi pot recuceri partenerul cu invitatii romantice si scenarii indraznete in dormitor. Vorbiti mult despre viitor!