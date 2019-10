Astrologie: Favoritele lunii octombrie: ele se vor bucura de favorurile astrale ale toamnei

Afla daca te numeri printre zodiile care se vor bucura de noroc in a doua luan de toamna!

Chiar daca toamna a preluat controlul si nu e nici pe departe cel mai vesel anotimp, 3 dintre zodii au motive serioase sa se bucure de favorurile astrale ale acestui octombrie capricios!

Zodiile favorizate in luna octombrie

Taur – o portita spre relaxare

Relatia ta cu munca e binecunoscuta: un dulce chin fara de care n-ai putea trai. Nu reusesti sa te detasezi de obligatii decat la ocazii speciale. Si iata una! In octombrie te ajunge din urma oboseala si simti ca ai nevoie de ceva odihna si rasfat. In preajma Lunii Pline din data de 14 te cuprinde o stare de relaxare, de liniste si pace interioara cum n-ai trait de mult. Nu-ti mai aglomerezi programul, nu mai preiei proiecte suplimentare, pur si simplu te bucuri de timpul tau liber. Multi Tauri pot avea in aceste zile sansa unei calatorii scurte, dar intense, cu scop recreativ. Nu ezita sa faci deja rezervarile si nu-ti face alte planuri in afara de distractie, mancare buna si dormit pana tarziu.

Gemeni – iubirea e la usa ta

Daca pana acum te-ai preocupat de lucruri pragmatice, daca jobul, proiectele, deadline-urile si celelalte sarcini aducatoare de venituri ti-au ocupat tot timpul liber, in octombrie lasi totul deoparte si-ti pui responsabilitatile in asteptare. E vremea sa te ocupi de tine, de ceea ce simti si ai nevoie. Iesi mai des in oras, accepti invitatii pe care le-ai tot amanat. Gemenii singuri au toate sansele sa intalneasca acea persoana care le patrunde in suflet din prima clipa, fara sa ceara voie. Iti vei dori sa te apropii de cineva, sa incepi sau sa reiei o legatura sentimentala, cu gandul la viitor. Daca esti deja intr-o relatie serioasa, vine vorba de casatorie, de copii. Cert este ca te bucuri de o energie speciala pe plan emotional, de care e bine sa profiti.

Balanta – visurile, tot mai aproape

Nu e nimic neobisnuit ca Balantele sa fie favoritele astrelor in luna octombrie, cu Soarele in semnul lor. Insa in octombrie 2019 lucrurile stau si mai bine decat te-ai astepta. Un vis drag sufletului tau prinde contur. Cu Marte la tine-n semn incepand cu 4 octombrie si pana dupa jumatatea lunii noiembrie esti energica si increzatoare, ai sentimentul ca nimic nu te poate opri, iar initiativele tale, indiferent de domeniu, nu raman fara ecou. Te simti protejata si capabila sa atingi orice obiectiv, oricat de ambitios. Nu te sperie nicio piedica si nicio limita. Si pe plan personal iti merge minunat, oferi si primesti atentie si dragoste. Prin urmare, iti poti sarbatori aniversarea toata luna, caci motive de deschis sampanie ai din plin!

