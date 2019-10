Astrologie: Gesturi pe care zodiile de AER le adora intr-o relatie

Aceste zodii iubesc noutatea, varietatea, aventura si sunt mai independente decat iti imaginezi.

Daca esti cu cineva nascut intr-o zodie de aer, nicio zi nu va semana cu alta. Aceste zodii iubesc noutatea, varietatea, aventura si sunt mai independente decat iti imaginezi. Insa cu atitudinea potrivita, poti face un Geaman, o Balanta sau un Varsator sa se topeasca de dragul tau. Iata cum!

Gesturi pe care zodiile de aer si le doresc intr-o relatie

Sustine-le. Mai ales in public

Orice nebunie i-ar trece prin minte, cineva nascut intr-o zodie de aer asteapta reactia ta pozitiva si entuziasta ca pe o nota de zece la un examen important. Are nevoie sa fii alaturi de el, sa-i sustii ideile, proiectele si planurile, asta indiferent ca are dreptate sau nu. Chiar daca nu sunt printre cele mai usor impresionabile zodii si nici nu cauta aprobarea cuiva pentru a actiona, totusi pe un astfel de nativ il dezamagesc situatiile in care nu-ti smulge o apreciere: ii place sa fie admirat, laudat. Cu cat il faci sa se simta mai special, cu atat mai bine pentru tine si pentru relatia voastra.

Ajuta-le sa se relaxeze

Viata celor nascuti intr-un semn de aer este mereu o-ntreaga agitatie si nebunie. Chiar daca par volubili si zambitori, ei traiesc des momente de incertitudine, de anxietate, in care simt ca n-au cum s-o scoata la capat. In toate aceste momente, fii linistea si pacea jumatatii tale de aer. Spune-i ca iti faci griji atunci cand el nu e in apele lui si asigura-l permanent ca-l iubesti.

Lasa-le sa… doarma

Zodiile de aer nu au un program foarte bine organizat. Nu de putine ori se intampla sa piarda noptile pentru ca tocmai atunci au mai multa inspiratie, chef de munca sau de distractie. Cu toate astea, pentru ele somnul e sfant si au nevoie sa recupereze fiecare noapte alba, fiecare minut nedormit. Te vor iubi daca le vei pregati cafeaua si micul dejun in vreme ce mai atipesc o jumatate de ora dimineata sau daca nu vei pune ceasul sa sune in weekend inainte de miezul zilei.

Fa-le daruri nonconformiste

Tot ceea ce este neobisnuit si unic atrage zodiile de aer ca un magnet. Evita sa-i faci cadouri clasice, banale. Cu cat esti mai creativa si-l distrezi mai tare cu ideile tale, cu atat mai bine. Cadourile personalizate, cele unicat sau pe care n-a apucat sa puna nimeni mana inaintea lui – ultima generatie de smartwatch, smartphone sau tv – il fac sa se bucure exact ca un copil.

Cheama prietenii in vizita

E foarte important sa te intelegi bine cu prietenii lui si sa nu-l tii departe de ei. Zodiile de aer au mare nevoie de libertate sau macar de iluzia libertatii. Si apoi, nu-l deranjeaza nici daca tu insati esti foarte sociabila, primesti complimente si-ti faci mereu cunostinte noi. Cu cat esti inconjurata de mai multi oameni, cu atat e mai mandru. Si la fel si-ar dori sa fii si tu in ce-l priveste.

Vorbeste-le optimist despre viitor

Zodiile de aer adora sa aiba alaturi pe cineva la fel increzator, deschis si vesel. Cand sunt nehotarate, le prinde tare bine sa le incurajezi, sa le complimentezi, sa le spui ca vei fi mereu langa ele. Si in niciun caz nu te intoarce in trecut pentru a-i aminti greseli pe care le-a facut, fiindca nimic nu-i ucide pasiunea mai rapid decat certurile si reprosurile ivite din nimic.

