Astrologie: Gesturi pe care zodiile de FOC le adora intr-o relatie

Cateva lucruri sunt extrem de importante pentru zodiile de foc!

Berbecul, Leul si Sagetatorul sunt semne zodiacale pline de viata si de energie, care iubesc intens si adora sa-si traiasca relatia cu pasiune. Pentru oricare dintre ei cateva lucruri sunt foarte importante!

Ce adora zodiile de foc intr-o relatie

Zambeste-le fara motiv

Zodiile de foc emana energie pozitiva si sunt atrase de persoane cu acelasi vibe. Incearca sa nu te arati prea des nemultumita, sa nu-l cicalesti sau sa te plangi de orice. In schimb, fii optimista, incurajeaza-l, lauda-l, spune-i ca te face fericita. Si flirteaza cu el, chiar daca nu mai sunteti de mult la inceputul relatiei. Aceste zodii sunt foarte pasionale si adora sa se simta dorite, iubite.

Surprinde-le

Bine, daca inca nu locuiti impreuna si ai de gand sa apari la usa lui dimineata la prima ora cu micul dejun, fara sa-i fi anuntat inainte, s-ar putea sa nu ii faci o mare bucurie. Zodiile de foc tin enorm la libertatea lor si daca acesti nativi au impresia ca vrei sa-i controlezi, se strica vraja iubirii. Insa adora spontaneitatea si abia asteapta sa vii cu idei noi: invita-l la mare in mijlocul iernii, la lectii de echitatie sau sa alergati impreuna primul maraton. O sa i se para o super provocare!

Lasa-le sa detina controlul

Cei nascuti intr-o zodie de foc adora sa ia decizii, cat si sa te protejeze. Lasa-l pe el sa hotarasca unde plecati in concediu sau roaga-l sa aleaga unde ieșiți la cina. In niciun caz nu face pe sefa, pentru ca, daca intentionezi sa-l acaparezi cu totul si sa-i incalci spatiul personal, iti poti lua adio de la o relatie de durata. Da-i voie sa se simta puternic si de incredere, sa se simta eroul tau!

Lauda-le

Cu cat ii lauzi mai mult, cu atat mai bine. Nici nu conteaza pentru ce, daca il faci sa se simta important. Ca a fost avansat la serviciu, ca a gatit extraordinar, ca se imbraca pe gustul tau sau ca este un sofer exemplar. Zodiile de foc au un ego foarte dezvoltat si acestor nativi le place sa creada ca sunt cei mai buni in toate. Chiar daca esti perfect capabila sa ai grija de tine si singura, lasa-l sa creada ca el este protectorul tau, ca fara el n-ai putea trai. Fa-l sa se simta unic.

Ai initiativa in dormitor

In viata unui semn de foc trebuie sa FII prezenta, sa fii provocatoare. Si mai ales, nu-l refuza atunci cand au chef de nebunii. Atat Berbecii, cat si Leii si Sagetatorii sunt foarte inclinati catre iubirea fizica si le plac femeile care stiu ce vor in dormitor. Trimite-i mesaje sexy in timpul zilei daca vrei o noapte alba.

Da-le liber

Lasa-i pe cei nascuti intr-o zodie de foc sa-si petreaca timpul si fara tine, fiindca au nevoie de spatiu personal ca de aer. Daca vor sa iasa uneori cu prietenii sau sa mearga la cumparaturi, la sala, sa spele masina fara tine, nu te opune! Uneori pot fi foarte plini de sine si sa stii ca nu accepta compromisuri cand vine vorba de libertatea lor, din care cedeaza doar cat si cand vor. Adica rar si putin. Gelozia si suspiciunile fara sens nu-si au locul…

