Astrologie: Gesturi pe care zodiile de APA le adora intr-o relatie

Iata ce ai de facut daca iubesti pe cineva nascut intr-unul dintre aceste semne!

Rac, Scorpion, Pesti sunt zodiile cele mai sensibile, profunde si pasionale. Ele percep dragostea intens, cu tot sufletul si din toata fiinta. Sunt foarte afectuoase, empatice si extrem de receptive la gesturile tale, asa ca iata ce ai de facut daca iubesti pe cineva nascut intr-unul dintre aceste semne!

Ce isi doresc zodiile de apa sa primeasca intr-o relatie

Imbratiseaza-l des

Zodiile de apa sunt dependente emotional de omul iubit, dar nesigure si tematoare. Pentru ele nu este usor sa se abandoneze cuiva, sa aiba incredere deplina, sa se simta realmente in siguranta din punct de vedere sentimental alaturi de cineva. Cu un singur gest le poti lumina ziua sau le poti aduce intr-o stare de tristete profunda. Au nevoie sa li se confirme iar si iar ca sunt iubiti din toata inima, iar o imbratisare stransa valoreaza mai mult decat o mie de cuvinte. Mai ales atunci cand il vezi pe iubitul tau Rac, Scorpion sau Peste tacut ori nesigur pe el, tine-l strans in brate si spune-i ca-l iubesti. Astfel ii dai putere. Ajuta-l sa se simta „acasa“ cu tine.

Fa-ti timp pentru voi doi

Oricat ar fi de aglomerat programul tau intr-o astfel de zi, in ochii lor nimic nu justifica lipsa afectiunii. Zodiile de apa sunt usor de ranit si nu trec usor peste momentele in care se simt date la o parte. Nu le este de ajuns un „te iubesc“ superficial, spus in graba. Decat asa, mai bine deloc. Au nevoie de tandrete, de timp petrecut impreuna. Macar cinci minute in care sa nu faceti nimic, doar sa va tineti in brate sau de mana.

Spune-i ca esti toata a lui

Zodiile de apa sunt foarte posesive si nici nu concep posibilitatea infidelitatii. Cand iubesc, nu ar ezita sa puna stapanire pe gandurile, pe emotiile, pe aerul pe care il respiri, daca ar sta in puterea lor sa faca asta. Cu cat reusesti sa-l convingi mai repede ca poate avea incredere totala in tine, cu atat mai bine.

Fa-i surprize romantice

Gateste-i mancarea preferata, umple casa cu flori, scrie mesaje romantice pe peretii din dormitor sau picteaza inimioare cu rujul pe oglinda. Nu uita de aniversari si gaseste din cand in cand ocazii pentru a fugi departe de lume si a trai zile si nopti doar ale voastre, dedicate iubirii.

Tine minte detalii

Data primei intalniri, parfumul lui preferat, muzica pe care ti-a spus ca o adora in adolescenta, destinatia de vacanta in care si-a dorit mereu sa ajunga... Zodiile de apa adora sa retina lucruri despre oamenii pe care ii iubesc si visul lor ascuns este sa gaseasca pe cineva atat de interesat de persoana lor incat sa le intoarca favoarea. Va aprecia momentele in care esti captivata de ceea ce-ti spune, in care ii ceri sa-ti faca destainuiri. Dar daca ti-a incredintat un secret, niciodata nu-l dezvalui altcuiva - n-ar putea accepta o astfel de tradare.

Fii misterioasa

Desi zodiile de apa au darul intuitiei si vor sa stie absolut totul despre tine (si au si flerul necesar ca sa afle cam orice), sunt atrase de persoanele care se lasa descoperite pe parcurs. Nu dezvalui chiar totul de la primele intalniri si ai grija, au un al saselea simt special care le ajuta sa simta nesinceritatea de departe.

