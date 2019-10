Horoscopul dragostei in luna noiembrie: o luna a emotiilor profunde, a discutiilor fara secrete, a misterelor dezlegate

Cum stai cu dragostea in noiembrie in functie de zodie!

Mercur retrograd in Scorpion ne face dornici sa lamurim tot ce este neclar in legatura sentimentele noastre. Este o luna a emotiilor profunde, a discutiilor fara secrete, a misterelor dezlegate. Chiar daca poti descoperi realitati care te pun intr-o ipostaza delicata, iti pastrezi echilibrul si faci totul pentru a repara ce s-a stricat si pentru a gasi, in doi sau de una singura, solutia corecta si buna.

Horoscopul dragostei in luna noiembrie

Horoscopul dragostei Berbec

Dupa furtunile scurte si intense cu care l-ai obisnuit, iti surprinzi partenerul cu o atitudine mult mai calma, toleranta. E o solutie de moment: iti dai seama ca ai exagerat si nu vrei sa-i pierzi sustinerea intr-un aspect important, asa ca esti un pic sireata. Cert este ca ai un chef nebun de zile petrecute-n doi si nu lasi pe nimeni sa va distraga atentia de la planurile voastre. In mare, iti merge excelent pe plan sentimental in noiembrie, totul e sa poti pastra norisorii la fel de roz cat mai multa vreme pe cerul tau, fara sa-i impungi cu cornitele...

Horoscopul dragostei Taur

Chestiunile financiare pot crea ceva zazanie in cuplu, mai ales daca partenerul iti refuza un ajutor sau o cerinta care, crezi tu, ti-ar putea aduce confort in viitor. Nu te simti in apele tale cand nu-ti ies socotelile sentimentale. Esti ochi si urechi la tot ce iti transmite, la ce iti spune si la ce iti ascunde, la intentiile lui nerostite. Luna Plina din data de 12, care se petrece in semnul tau, e un moment prielnic sa te abandonezi iubirii fara sa mai faci atatea calcule. Nu ezita sa spui ce simti cu voce tare: de multe ori, este tot ce ai nevoie pentru a-ti regasi linistea...

Horoscopul dragostei Gemeni

Daca un fost iubit iti iese-n cale, fizic sau virtual, sa stii ca nu este intamplator. Mercur retrograd te poate face sa te intorci in trecut si sa mai dai o sansa unei foste relatii, daca o parte din sentimentele voastre sunt inca prezente. Sau, daca esti cuplata, poti face actuala relatie sa renasca. Vrei sa simti din nou ca traiesti, sa te bucuri de intalniri fierbinti, care-ti taie respiratia. Viata ta intima ar putea redeveni foarte animata in perioada asta. Spre final de noiembrie, Luna Noua din 26 te face sa-ti iei zborul catre ce (sau cine) te face fericita!

Horoscopul dragostei Rac

E timpul sa-ti privesti viata sentimentala cu maturitate. Daca cineva drag se intampla sa fie pe cu totul alta lungime de unda, trebuie sa inveti sa accepti lucrul asta fara sa-l condamni. Asculta fara sa contrazici, ofera fara sa astepti nimic in schimb! Cu cat dai dovada de mai multa intelegere si maleabilitate, cu atat vei avea un noiembrie mai lin si plin de iubire, mai ales in a doua parte a lunii. Altfel, apele s-ar putea sa se agite si sa-ti tulbure sufletul... Invata din greseli, fara sa te lasi chinuita prea mult de povara esecurilor din trecut.

Horoscopul dragostei Leu

Mai ales in cuplurile inchegate de curand, pot interveni ceva discutii in contradictoriu pe seama cheltuielilor comune sau a timpului prea putin petrecut in doi. Explica-i partenerului ca intentiile tale sunt cat se poate de serioase, mai ales daca se simte ignorat. De altfel, contextul astral chiar la asta te indeamna: sa pui o baza solida sentimentelor tale. Leii aflati de multa vreme intr-o relatie au acum sansa de a imbunatati ceea ce nu functiona bine. Ah, si daca simti un imbold puternic de a trimise mesaje de repros fostului iubit in prima parte a lunii, fa orice si rezista tentatiei!

Horoscopul dragostei Fecioara

Sustinerea partenerului cantareste mult pentru tine in perioada asta, mai ales cand e vorba de planurile tale de viitor pentru care ai nevoie de sprijin. Ai vrea sa te poti descurca de una singura, dar te simti mai bine daca ii ceri sfatul si ajutorul. Vei vedea ca lucrurile se rezolva mai usor in doi, asa ca pune orgoliul in cui! Unde mai pui ca la final de luna ai o dispozitie neobisnuit de dragastoasa si senzuala! Organizeaza o intalnire sexy, ca pe vremuri! Iti va revigora in primul rand relatia, dar si starea emotionala per ansamblu.