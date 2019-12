Horoscopul chinezesc pentru Maimuta si Cocos in 2020

Ce suprize te asteapta in horoscopul chinezesc pentru 2020 daca esti in zodia Maimuta sau Cocos!

Horoscop chinezesc 2020 Maimuta

06.02.1932 – 25.01.1933 (APA), 25.01.1944 – 12.02.1945 (LEMN), 12.02.1956 – 30.01.1957 (FOC), 30.01.1968 – 16.02.1969 (PAMANT), 16.02.1980 – 03.02.1981 (METAL), 04.02.1992 – 22.01.1993 (APA), 23.01.2004 – 09.02.2005 (LEMN), 9.02.2016 – 27.01.2017 (FOC)

Anul Sobolanului de Metal iti readuce entuziasmul, optimismul si mai ales multe ocazii pentru a te folosi de toate aceste atuuri si a te face remarcata in toate domeniile. E un an in care vei avea inspiratie si succes pe masura.

Iti vei dori sa faci schimbari in viata ta, sa renunti la ceea ce nu te mai multumeste si sa incepi activitati, relatii, hobby-uri noi. Lucrurile nu vor ramane la fel nici acasa, nici la job si, chiar daca va fi nevoie de momente de concentrare si de efort intens din partea ta pentru ca lucrurile sa mearga bine, vei reusi sa progresezi pe toate planurile.

Profesional, nu lasa nicio idee sa-ti scape, fiindca unele ganduri intamplatoare se pot dovedi de-a dreptul geniale. Cum Maimuta este printre cele mai agile, dinamice si versatile dintre zodiile chinezesti, cu siguranta vei reusi sa ajungi sa faci tot ce-ti propui si chiar mai mult.

Nu te teme sa accepti provocari, dar, chiar daca esti neobosita atunci cand iti pui ceva in minte, evita sa exagerezi si sa te epuizezi. Acesta este riscul in Anul Sobolanului: sa-ti consumi si ultima picatura de energie. Dar e un an bun pentru a incepe o afacere, o colaborare, pentru a semna un nou contract de munca. Poti incheia demersuri nefinalizate, poti sa inveti lucruri noi, sa calatoresti, sa te inscrii la studii.

Ca sa evoluezi spiritual si sa eviti calvarurile inutile, pune mai mare pret pe tot ce tine de emotii si sentimente. Vorbeste cu cei apropiati, spune-le ce ai nevoie. Lasa orgoliul deoparte, cere-le ajutorul si nu te incapatana sa faci totul de una singura. Sprijinul familiei, al prietenilor sau colegilor, in functie de context, te va scoate din multe situatii dificile si iti va da incredere, personal sau profesional. Cu conditia sa-l accepti si sa nu te lasi descurajata.

In privinta vietii intime, lucrurile se asaza convenabil. Te simti mai sigura pe tine, ai mai multa incredere si senzatia ca niciodata comunicarea cu partenerul n-a functionat mai bine. Veti da uitarii micile conflicte si va veti evidentia dorintele comune, veti discuta mult despre viitor, despre copii.

Daca nu faci parte inca dintr-un cuplu, iti va fi greu sa alegi pe cineva cu care sa incepi o relatie serioasa. Asteapta pana cand vei simti ca a venit momentul sau persoana potrivita.

Lunile de care sa profiti la maximum: martie, octombrie, noiembrie

Horoscop chinezesc 2020 Cocos

26.01.1933 – 13.02.1934 (APA), 13.02.1945 – 01.02.1946 (LEMN), 31.01.1957 – 17.02.1958 (FOC), 17.02.1969 – 05.02.1970 (PAMANT), 04.02.1981 – 22.01.1982 (METAL), 23.01.1993 – 09.02.1994 (APA), 10.02.2005 – 28.01.2006 (LEMN), 28.01.2017 – 15.02.2018 (FOC)

Pentru cei nascuti in anul Cocosului, 2020 nu va fi un an liniar, ci unul cu suisuri si coborasuri, cu schimbari si provocari de tot felul, din care vei avea cu atat mai mult de castigat cu cat nu te vei feri sa preiei initiativa si sa accepti schimbarea.

Profesional, chiar daca nu e foarte probabil sa-ti schimbi locul de munca, sunt sanse sa ti se mareasca veniturile, datorita organizarii si meticulozitatii tale. Pot sa apara ocazii de a castiga niste bani in plus pentru o munca suplimentara. Daca te-ai nascut in anul Cocosului de Metal ai sanse excelente de a incepe o afacere sau o colaborare fructuoasa, dar care presupune multa flexibilitate in privinta programului sau domeniului de lucru.

Din punct de vedere financiar, nu-i o idee buna sa te arunci in cheltuieli consistente, imprumuturi sau distractii costisitoare, chiar daca vei avea castiguri bune intreg anul.

Familia e foarte importanta pentru tine in anul Sobolanului, acasa va fi refugiul tau, aici te vei simti cel mai bine. Vei avea o vara plina de evenimente frumoase, de socializare, de intalniri care te bucura si se dovedesc utile, nu doar placute.

Foarte important pe plan personal este sa nu-i neglijezi pe ai tai si sa nu reactionezi fara pic de tact, asa cum te indeamna uneori instinctul de a domina, specific Cocosului. Petrece mult timp in compania celor dragi si evita sa faci marturisiri sau sa dezvalui lucruri intime despre tine sau despre alti apropiati. Sub nicio forma nu-ti pune relatia in pericol pentru niste toane de moment.

Anul care vine e o perioada buna pentru relaxare, calm si tandrete, o perioada in care vei fi mai sensibila si mai romantica. Profita de asta si ocupa-te impreuna cu partenerul de camin, reorganizati spatiul, aduceti mai multa intimitate si confort in locuinta voastra.

Cei singuri pot fi prea grabiti sau prea pretentiosi ca sa observe in anturajul lor pe cineva care, desi nu indeplineste standardele perfectiunii, ii poate face fericiti. Vei avea parte de multe intalniri si flirturi, dar nu neaparat de o relatie serioasa.

Unele inhibitii si conceptii personale te pot impiedica sa evoluezi. Ca sa-ti gasesti starea de bine interior sau iubirea vietii, trebuie sa iti schimbi atitudinea si modul de a gandi.

Lunile de care sa profiti la maximum: martie, iunie, iulie, august

foto: By sova73, Shutterstock