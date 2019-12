Astrologie: Evenimente astrologice care te influenteaza in 2020

Anumite evenimente astrale, ca Luna Plina, eclipsele sau Mercur retrograd, sunt cunoscute si resimitite din plin de noi toti. Sa vedem ce evenimente majore ne asteapta in 2020!

Pozitionarea astrelor este intr-o continua schimbare. Opozitii, conjunctii, careuri, trigoane al caror sens este indescifrabil pentru un incepator intr-ale astrologiei se petrec in fiecare an, in fiecare luna. Insa anumite evenimente astrale, ca Luna Plina, eclipsele sau Mercur retrograd, sunt cunoscute si resimitite din plin de noi toti. Sa vedem ce evenimente majore ne asteapta in 2020!

Evenimente astrologice importante in 2020

Luna Plina, Luna Noua

Sunt considerate a fi cele mai importante doua faze prin care trece Luna pe parcursul miscarii ei de rotatie in jurul Pamantului.

In preajma fenomenului de Luna Plina, multi pot jura ca experimenteaza tot felul de stari ciudate. Unii sufera de insomnii, altii se simt indispusi, depresivi, agresivi ori dimpotriva, nostalgici sau mai romantici ca oricand.

Pe de alta parte, Luna Noua este un moment prielnic schimbarilor, inceputurilor, renuntarii la obiceiuri nocive. In 2020, aceste doua fenomene se petrec dupa cum urmeaza:

Ianuarie: 10 ianuarie Luna Plina; 24 ianuarie Luna Noua

Februarie: 9 februarie Luna Plina; 23 februarie Luna Noua

Martie: 9 martie Luna Plina, 24 martie Luna Noua

Aprilie: 8 aprilie Luna Plina, 23 aprilie Luna Noua

Mai: 7 mai Luna Plina, 22 mai Luna Noua

Iunie: 5 iunie Luna Plina, 21 iunie Luna Noua

Iulie: 5 iulie Luna Plina, 20 iulie Luna Noua

August: 3 august Luna Plina, 19 august Luna Noua

Septembrie: 2 septembrie Luna Plina, 17 septembrie Luna Noua

Octombrie: 1 octombrie Luna Plina, 31 octombrie Luna plina; 16 octombrie Luna Noua

Noiembrie: 30 noiembrie Luna Plina; 15 noiembrie Luna Noua

Decembrie: 30 decembrie Luna Plina; 14 decembrie Luna Noua

Eclipsele anului 2020

Indiferent de tipul lor, eclipsele ne afecteaza emotional cu zile bune inainte si dupa producerea fenomenului in sine. Chiar daca nu au intodeauna conotatii negative, de cele mai multe ori ele ne tulbura, ne fac mai emotivi, nesiguri, tematori. De aceea, in aceste perioade suntem mai vulnerabili si este bine sa nu intreprindem schimbari importante, sa nu luam decizii majore si sa nu trecem prin interventii chirurgicale cu risc crescut.

In 2020 ne asteapta sase eclipse, din care doar una totala.

10 ianuarie – eclipsa de Luna

5 iunie – eclipsa de Luna

21 iunie - eclipsa de Soare

5 iulie – eclipsa de Luna

30 noiembrie 2020 – eclipsa de Luna

14 decembrie 2020 – eclipsa totala de Soare

Cand intra Mercur in mers retrograd

De trei ori pe an, pentru cate trei saptamani aproximativ, se intampla acest fenomen temut de multi: Mercur intra in miscare aparent retrograda.

In perioadele de retrogradare ale planetei Mercur, lucrurile au obiceiul sa mearga pe dos. Au loc intarzieri, amanari, defectiuni, ghinioane. Comunicam dificil si ne intelegem gresit unii pe altii. Nu toti simt aceste efecte la fel de intens, insa paza buna trece primejdia rea. Iata cand sa fii cu ochii-n patru!

16 februarie-10 martie (Mercur retrograd in Pesti, apoi in Varsator)

18 iunie-12 iulie (Mercur retrograd in Rac)

13 octombrie-3 noiembrie (Mercur retrograd in Scorpion, apoi in Balanta)

Capricornul, pus la incercare

Doua planete retrograde viziteaza Capricornul in 2020.

Din 14 mai pana pe 13 septembrie, Jupiter va fi retrograd in Capricorn, iar din 25 aprilie pana pe 4 octombrie, Pluton retrogradeaza in acelasi semn zodiacal. Cele doua evenimente se pot traduce prin momente mai putin productive sau chiar nefaste in cariera, prin cheltuieli consistente si neasteptate ori prin diverse stari si porniri negative. Daca nu faci investitii importante, daca iti indeplinesti sarcinile si eviti conflictele, poti trece prin aceste perioade fara prea mari probleme.

Foto: By tugol, Shutterstock