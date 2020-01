Astrologie: Trucuri norocoase pentru Anul Nou Chinezesc

Pe 25 ianuarie se incheie anul Mistretului de Pamant si pe 26 ianuarie incepe anul Sobolanului de Metal. O sarbatoare (cea mai importanta din an in China) plina de semnificatii, de care merita sa te bucuri din plin, chiar daca locuiesti la mii de kilometri departare.

In China, petrecerea si festivalurile tematice dureaza doua saptamani, presarate fiind cu nenumarate traditii si superstitii, din care unele se potrivesc manusa celor occidentale. Insa nu trebuie sa fii expert in arta feng shui sau in filosofia chineza daca vrei sa atragi norocul si armonia si sa celebrezi aceste zile. Cateva gesturi simple sunt de ajuns pentru a te bucura de un An Nou chinezesc de bun augur. Iata ce ai de facut si pregateste-te din vreme!

Nu trata aceasta zi ca pe una oarecare! Nu e cazul sa aranjezi totul ca pentru Revelion, dar o cina mai speciala impreuna cu familia (si prietenii, daca iti doresti sa va strangeti multi laolalta) este un mod placut de a sarbatori. Trebuie sa folosesti cele mai frumoase tacamuri cu aceasta ocazie si sa ai masa plina de mancare buna.

Umple un bol de sticla cu monede si pune-l undeva la vedere, de preferat langa usa de la intrare. Va atrage bani in casa ta.

Un obicei comun spune ca, in noapte dintre ani, trebuie sa lasi geamurile deschise pentru cateva minute, astfel incat vechiul an sa plece, iar cel nou sa ii ia locul.

Nu imprumuta nimanui bani in aceasta prima zi din an si nu face cheltuieli importante! Ar fi minunat sa-ti achiti toate datoriile inainte de Anul Nou.

Conform unui ritual stravechi, noteaza-ti 9 dorinte importante pe o foaie de hartie (sau pe mai multe, dar neaparat de culoare rosie) si agat-o apoi intr-un copac inalt. Se spune ca, purtata de vant, va ajunge mai repede la cer si dorintele iti vor fi indeplinite.

Printre bunatatile de pe masa, trebuie sa se numere un platou plin cu fructe: portocale pentru bogatie, mango pentru bunastare in familie, lamaie pentru a alunga energiile rele. Rodiile sunt si ele la mare cautare, mai ales ca sunt rosii – ele vor aduce un an fertil.

In unele zone se atarna ciorchini de struguri la ferestre si usi. Totodata, trebuie sa existe un platou din care toti cei prezenti sa serveasca 8 tipuri diferite de gustari, puse, eventual, in 8 castronase: nuci, alune, caise, prune uscate si altele asemenea, ca simbol al abundentei. Ca fel principal, fructele de mare si pestele sunt la mare cautare de Anul Nou Chinezesc. Si, de ce nu, poti comanda in aceasta seara mancare chinezeasca: pachetelele de primavara si coltunasii au semnificatii pozitive.

Poarta rosu! O traditie valabila si la revelionul chinezesc spune ca, purtand rosu, portocaliu sau galben vei atrage noroc, energie, curaj si optimism. Casa trebuie si ea decorata cu elemente rosii. Crizantemele colorate astfel sunt in mod special norocoase.

Prima zi din noul an trebuie sa te gaseasca impecabila, asa ca este bine sa faci curatenie generala in locuinta, sa pui totul in ordine, sa ai grija de felul in care arati. Nu se sterge praful si nu se matura in prima zi din an, pentru a nu alunga norocul! Nici parul nu se spala, din acelasi motiv.

Elimina energia negativa din locuinta cu ajutorul betisoarelor parfumate (sau al uleiului esential) de lemn de santal in aceste zile!

