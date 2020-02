Astrologie: Cum petreci Ziua Indragostitilor in functie de zodie

Te pregatesti din vreme cu sampanie, tort si desuuri sexy sau te enerveaza la culme o sarbatoare care te obliga sa iubesti la comanda?

Ca sunteti impreuna de o luna sau de zece ani, Ziua Indragostitilor, fie ea in varianta romaneasca sau imprumutata, e un moment pe care nu prea-ti da mana sa-l lasi sa treaca neobservat, cand toti in jur alearga dupa daruri si inimioare roz. Te pregatesti din vreme cu sampanie, tort si desuuri sexy sau te enerveaza la culme o sarbatoare care te obliga sa iubesti la comanda?

Ziua Indragostitilor si zodia ta

Berbec

Nu iei Ziua Indragostitilor foarte in serios, si totusi... daca e un prilej de petrecut si facut surprize, nu-l ratezi pentru nimic in lume! Nu esti tu romantica zodiacului, dar esti femeie si inca una care are o slabiciune pentru trandafirii rosii si bomboanele de ciocolata. Chiar, mai e mult?

Taur

Daca e vorba de rasfat, de ce nu? Iti place sa petreci Ziua Indragostitilor in cel mai clasic mod cu putinta, la o cina romantica intr-un restaurant pretentios, cu un desert rafinat si un pahar de prosecco in fata. Continui acasa, in desuuri fine.

Gemeni

Nici nu conteaza motivul, tie iti place din start ideea de a petrece. Nu neaparat in doi, asa ca iti chemi cele mai bune cupluri-prietene si iesiti in oras in gasca. In club, la film sau intr-un loc exotic, precum un SPA.

Rac

Din punctul tau de vedere, Ziua indragostitilor ar trebui sa fie sarbatoare legala, sa fii libera de dimineata pana seara ca sa poti celebra iubirea in voie. Este ziua in care poti fi oricat de romantica si de darnica iti doreste sufletul. Oferi si preferi daruri simple, dar cu semnificatii profunde.

Leu

Iti place sa primesti atentie, pe de o parte si te simti bine cand reusesti sa impresionezi persoana iubita, pe de alta. Te astepti sa ti se intample lucruri mari in aceasta zi, sa fii ceruta in casatorie sau in orice caz, sa fii tratata ca o regina. Te revansezi in dormitor.

Fecioara

Nu esti de parere ca iubirea trebuie marturisita ori sarbatorita intr-o zi anume si crezi ca Ziua Indragostitilor nu e altceva decat un moft. Daca sarbatoresti totusi, alegi sa o faci intr-un cadru intim, intr-un loc in care sa va bucurati doar de liniste si unul de altul, fara sa stie nimeni.

Balanta

Iti zambeste sufletul cand te gandesti la ziua asta, pe care nu o lasi sa treaca neobservata. Adori darurile sofisticate, incarcate de semnificatii, de care sa-ti amintesti si peste ani. Nu ti-e usor sa alegi locul perfect pentru a sarbatori, dar mereu reusesti sa surprinzi placut.

Scorpion

Daca ar fi Ziua Indragostitilor in fiecare luna, tu ai deschide de fiecare data o sticla de sampanie. Sau mai multe. O consideri un moment intens, senzual, erotic, pe care toate cuplurile ar trebui sa si-l petreaca in dormitor, explorandu-si simturile.

Sagetator

Iti place sa te bucuri de viata si de iubire cu fiecare ocazie. Nu exista mod mai placut de a petrece Ziua Indragostitilor decat sa-ti iei concediu si sa pleci din oras cateva zile, alaturi de iubitul tau. Trebuie sa fie o aventura incitanta, condimentata cu aromele iubirii.

Capricorn

Chiar si de Ziua Indragostitilor iti place sa oferi si sa primesti cadouri practice. Nu pui la suflet daca nu ti se ofera flori si ciocolata, pe care le consideri niste copilarii. Adevarata dragoste este una matura si responsabila, nu are nevoie de gesturi siropoase.

Varsator

Tie nu-ti place sa sarbatoresti cum face toata lumea si mai ales cand face asta toata lumea. Simti nevoia sa iesi din tipare, sa fii originala, nu doar sa bifezi o data-n calendar, ca pe o indatorire. Asa ca-ti poti lua iubitul prin surprindere sarbatorind in avans.

Pesti

Pestii adora Ziua Indragostitilor, asa cum adora insasi ideea de a iubi. Sigur vei pregati ceva special, romantic si foarte intim, cu ambele ocazii: o plimbare de mana prin parc, daca nu se poate pe malul marii, un pat plin cu petale de trandafiri si inconjurat cu lumanari parfumate, un album cu amintiri...

Foto: By Roman Samborskyi, Shutterstock