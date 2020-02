Horoscopul lunii MARTIE 2020: consolidam relatii importante sau legam unele noi

In martie sunt avantajati toti cei care mizeaza pe creativitate si idei originale. Daca ai planuri iesite din comun, da-le o sansa!

In prima parte a lunii e bine sa nu ne aruncam in proiecte care implica resurse emotionale sau financiare importante, pentru ca Mercur inca retrograd pana pe data de 10 s-ar putea sa ne cam incurce. Vom trai cu impresia ca am gresit undeva, ca nu ne-am ales prea bine cuvintele, ca Universul are ceva cu noi. Dupa aceasta data ne eliberam de confuzii si comunicarea intra pe drumul bun.

Planeta Venus in Taur ne aduce o gura de aer proaspat si linistitor. Ne ajuta sa consolidam relatii importante sau sa legam unele noi, personale sau profesionale, care ne vor fi de folos pe viitor. Tot ea ne aduce intr-o dispozitie de vacanta: ne dorim sa ne odihnim mult si sa mancam bine, sa ne iubim, sa fim romantici... In ultima saptamana din martie sunt avantajati toti cei care mizeaza pe creativitate si idei originale. Daca ai planuri iesite din comun, da-le o sansa!

Luna Plina este pe 9 martie, in Fecioara, si ne inteteste ochiul critic si atentia la detalii, iar Luna Noua de pe 24, in Berbec, ne indeamna sa traim un inceput de primavara curajos!

Horoscop luna martie pentru fiecare zodie

Horoscop martie Berbec – la turatie maxima

Pentru Berbeci luna martie este una deosebit de intensa, din care nu lipsesc nici emotiile nestapanite, nici situatiile incerte, insa apar si roadele muncii din ultima perioada. Poti face o schimbare in viata ta profesionala, daca simti ca nu ti-ai primit rasplata cuvenita.

Pe 20 martie Soarele intra in semnul tau si te impulsioneaza sa-ti atingi obiectivele, sa nu te multumesti cu putin. La toata aceasta energie se adauga cea a Lunii Noi, care se petrece chiar in Berbec, pe 24 martie. Planetele iti aduc sprijin din partea unor oameni importanti, asa ca e bine sa renunti la indaratnicie si sa fii cat poti tu de maleabila. Totul e numai spre binele tau.

Horoscop martie Taur – iti ies toate jocurile

Din 5 martie Venus este prezenta in Taur, unde se simte in elementul ei, la fel cum te vei simti si tu, raspandind in jur o energie irezistibila. Iti merge bine, arati bine, esti convingatoare, te faci usor placuta si inteleasa, obtii cu usurinta tot ce iti doresti sau iti lipseste, in viata personala si la serviciu, unde apar posibilitati de afirmare. Cand se apropie Luna Noua din 24 martie ai grija s-o intampini cu stapanire de sine si cu deschidere fata de ideile si propunerile altora. Cateva sedinte de yoga, masaj, qi qong ori diverse terapii alternative nu sunt un moft luna asta, ele te ajuta sa evoluezi spiritual si chiar sa-ti tratezi unele probleme de sanatate.

Horoscop martie Gemeni – ocupa-te de tine!

Iti propui sa rezolvi multe luna asta, dar Mercur, planeta ta, nu te ajuta deloc pana pe 10. Masoara-ti vorbele cu grija - exista riscul sa fie interpretate gresit si sa creezi discutii obositoare si inutile, fara sa stii macar de ce. Amana obligatiile profesionale pana spre final de martie, iar pana atunci concentreaza-ti energia asupra confortului personal, pe care l-ai cam neglijat. In preajma Lunii Pline te pot coplesi emotiile si dorinta de iubire, asa ca ofera-ti un ragaz si simte-te bine cu cine vrei tu, fara alte griji si framantari! Fii sincera si spune ce simti, nu ezita! Daca te tenteaza sa-ti planifici urmatorul concediu, e bine sa o faci in a doua parte a lunii.

Horoscop martie Rac – detasarea e raspunsul

Nu-ti va fi usor sa asisti de pe margine, dar luna asta e cel mai indicat sa nu te implici in discutii contradictorii sau conflicte care te pot pune in ipostaze neplacute. Nu tine suparari si nu pierde energie cu persoane obositoare, care nu te inteleg. Si foarte important: nu lua nimic personal, mai ales pana pe 10 martie, fiindca n-are nimeni nimic cu tine, pur si simplu exista un risc important sa interpretezi lucrurile gresit. Indreapta-ti atentia in directiile care te intereseaza, petrece mai mult timp cu copiii, cu persoana iubita si incearca sa te relaxezi, sa detensionezi atmosfera, sa gatesti ceva bun si sa te bucuri de prima luna de primavara!

Horoscop martie Leu – se rotunjesc veniturile

Luna Plina iti aduce vesti bune pe plan financiar. Chiar daca nu e vorba de o suma de bani pe care o primesti chiar acum, sunt conditii pentru o schimbare benefica pe plan profesional, care-ti rotunjeste veniturile si te ajuta sa scapi de datorii sau sa faci economii. E si un moment prielnic sa inveti sa spui NU persoanelor si rugamintilor care te streseaza si pun prea mare presiune pe tine. In rest, ai grija la tendinta de a exagera lucrurile sau de a le da o importanta mai mare decat au. In ultima parte a lunii, odata cu echinoctiul de primara si Luna Noua in Berbec, sunt de asteptat vesti bune, care-ti imbunatateste starea de spirit. Ai multe pretentii, dar muncesti pe masura pentru ele!

Horoscop martie Fecioara – vesti bune

Luna Plina din 9 martie se petrece in semnul tau si-ti aduce un sentiment de siguranta, de incredere in tine. E un moment intens mai ales in relatia de cuplu. Daca iti doresti o schimbare pe plan profesional, finalul lunii este un moment in care te poti face remarcata de sefi, actuali sau viitori. Urmatorul pas este sa negociezi, cu ei si cu tine pentru a decide daca oferta pe care o primesti este ce-ti doresti, una pe care sa te poti baza pe termen lung. Cert este ca poti avansa atat in cariera, cat si in viata personala: sau esti promovata, sau primesti o propunere sau invitatie de la partenerul de cuplu sau vreun compliment care te unge pe suflet.