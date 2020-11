Horoscop 2021 TAUR: iubirea e puterea secretă, iar fericirea îți inundă sufletul

Horoscopul anului 2021 vine cu multe vești bune pentru nativii Taur. Deși va fi un an atipic, aceștia au timp pentru iubire și pentru toți cei dragi, muncesc mai puțin și se bucură de viață mai mult ca niciodată. Au succes în tot ceea ce fac și reușesc să creeze relații profunde cu cei din jur, în care să găsească susținerea de care au nevoie, dar și dragostea și bucuria de a trăi. Deși obișnuiesc să fie persoane practice, totuși Taurii vor avea un an minunat, unul al emoțiilor, al acceptării vulnerabilității, al regăsirii sensului în viață, al iubirii și al fericirii. Putem spune că 2021 este cu adevărat un an frumos și de neuitat pentru nativi!

Previziuni generale în 2021 pentru Taur Ultimii ani s-au dovedit tot mai grei pentru nativii Taur, cu încercări din ce în ce mai diverse, dar și cu schimbări destul de mari privind direcția în viață. Citeste si: Horoscop 2021 SĂGETĂTOR: Vindecare sufletească, energie creativă și... În 2021 controlul va ajunge în mâinile nativilor Taur. Așadar, vor încerca să adopte un stil de viață cât mai sănătos, să facă sport, să se bucure de călătorii sau de momente frumoase petrecute alături de prieteni și de cei dragi, mutând scopul obținerii succesului financiar sau material pe bucuria de a trăi în prezent. În prima parte a anului, astrele îi susțin în tot ceea ce întreprind. Așadar vor avea idei minunate, vor găși soluții la situații imposibile și vor reuși să lucreze cu energiile viitorului, astfel încât, cu „putere minții” și dorindu-și cu adevărat un scop, reușesc să găsească acea cale potrivită de a-l obține. Tot prima parte a anului este foarte favorabilă deciziilor în relație: fie se despart și își acordă șansa unui nou început sau se pun pe treabă în rezolvarea problemelor de cuplu, fie erau singuri și hotărăsc să înceapă o relație. În tot cazul, nu vor pune responsabilitatea fericirii lor pe umerii partenerului, ci nativi Taur vor căuta fericirea în interior, acolo unde o vor și găși. A două jumătate a anului devine și mai mult marcată de schimbarea propriei vieți. Dincolo de alegerile sănătoase, de mișcare și somn, nativii vor căuta să se dezvolte spiritual și intelectual, se vor înscrie la cursuri pentru carieră sau pentru a-și exersa talentele artistice, vor învăța cum să își urmeze mai bine visurile, poate chiar vor hotărî să lucreze cu un psiholog în încercarea de a-și schimba unele comportamente pe care acum le consideră negative și nepotrivite pentru noul lor stil de viață și nouă direcție emoțională și spirituală. Cu alte cuvinte, Taurii vor investi timpul lor cum nu se poate mai bine, lucrând cu ei înșiși, redescoperindu-se ca ființe minunate și unice, puternice și cu o capacitate de adaptare incredibilă. Vor reuși să dezvolte prietenii frumoase cu cei din jur și sincere, relații profunde cu oameni frumoși, care le vor îmbogăți cultura și sufletul. La finalul lui 2021 Taurii vor părea parcă transformați, în cel mai bun sens al cuvântului. Foto: By Angelina Egorova/ shutterstock.com Horoscop 2021 Taur: carieră și bani Deși nu vor fi foarte mult îndreptați spre carieră și bani în acest an, totuși astrele îi susțin și nativii Taur vor avea succes financiar. Probabil că succesul va veni tocmai din colaborări și proiecte, căci, așa cum spuneam mai sus, sunt susținute relațiile și comunicarea cu cei din jur. Așadar, deși poate nu vor avea realizări extraordinare în acest an, totuși nativii Taur nu vor duce prea mare lipsă de bani. În plus, mai ales în a două jumătate a anului 2021, nativii își vor reorienta direcția în carieră. Așa cum spuneam, se vor înscrie la cursuri, vor identifica domeniile în care le-ar plăcea să activeze cu adevărat pe viitor și vor investi timp și resurse pentru a merge pe o dierctie care să le aducă satisfacție, mulțumire, împlinire. Chiar dacă se vor ivi și unele proiecte mai profitabile, este posibil ca nativii Taur să le refuze tocmai pentru că nu mai vor să mergă haotic prin carieră, alergând după bani, ci vor dori să își găsească echilibru și să se specializeze într-o anumită direcție, fiind foarte economi și pretențioși cu timpul lor. Citeste continuarea in pagina 2 >> Citeste si: Horoscopul CARIEREI 2021: 5 Zodii cu NOROC la BANI Vizionare placuta