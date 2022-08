Evenimentele astrologice din septembrie potolesc furtunile din Cosmos si ne elibereaza de karma trecutului

Septembrie este o luna care va face mult bine tuturor oamenilor. In numerologie, septembrie poarta vibratiile linistii si ale constientizarii de sine.

Incepe un nou ciclu al evolutiei, al schimbarii, al linistii si al fericirii. Inchidem capitolul, lasam in spate tot ce a fost si mergem mai departe cu viata noastra. Energiile Universului sunt mai intense ca niciodata si ne dau curaj pentru a ne elibera de karma trecutului si a ne transforma.

Iesim de sub influenta Lunii Noi in Fecioara, trecem prin toate schimbarile energetice ale verii si inaintam catre un nou inceput: septembrie, prima luna de toamna, o luna ce vine cu daruri divine: trezire spirituala, echilibru suprem, claritate, forta interioara si momente incredibile de conectare minte-suflet.

Temele principale din septembrie sunt urmatoarele:

- fericire;

- stabilitate;

- liniste;

- creativitate;

- dragoste;

- armonie;

- ordine.

Sa aruncam o privire detaliata asupra evenimentelor astrologice din luna septembrie:

5 septembrie: Venus intra in Fecioara si restabileste integritatea in relatii

Dupa o calatorie plina de evenimente prin taramurile de foc ale aventurierului Leu, Venus intra in Fecioara, semnul intelepciunii emotionale si al alinierii spirituale si va ramane aici pana la finalul lunii septembrie.

Venus in Fecioara ne indeamna sa acceptam realitatea grea si aproape ca ne obliga sa fim sinceri cu noi insine si sa invatam cum sa ii permitem inimii sa tanjeasca dupa ceva mai semnificativ in viata ta. Exista o usa in Univers in care putem duce toate atasamentele, judecatile si presupunerile nealiniate ale noastre cu privire la relatii si la finante.

10 septembrie: Mercur retrograd in Balanta

Mercur, mesagerul cosmic, isi schimba oficial directia si intra in retrograd in Balanta in perioada 10-24 septembrie. Din 24 septembrie se muta in Fecioara, unde va sta pana pe 3 octombrie.

Mercur retrograd nu este aici pentru an e distruge vietile sau pentru a crea probleme. Acestea sunt, insa, faze critice pentru realinierea, resetarea, reorganizarea si revizuirea proiectelor personale, a relatiilor cu oamenii din jur sau chiar a legaturii pe care o avem cu noi insine.

Temele vitale ale acestui retrograd: relatii, grupuri sociale, valori personale, noi dimensiuni ale potentialului creativ.

10 septembrie: Luna Plina in Pesti

Prima Luna plina din toamna 2022 ne misca sufletele. Este timpul pentru momente pline de feerie si magie. Luna Plina din septembrie vine incarcata de constientizare sporita, energie creativa, compasiune, empatie si lacrimi. In aceasta perioada, granitele dintre misticism si realitate se estompeaza, Universul incurajandu-ne sa ne deschidem sufletele catre indrumarea spirituala care apare ca semne, coincidente sau mesaje primite in vise.

23 septembrie: Echinoctiul de toamna si Soarele in Balanta deschid un nou capitol

Ziua de 23 septembrie marcheaza inceputul echinoctiului de toamna. Soarele intra in Balanta in punctul de recalibrare si repornire completa. Ne conectam la lumina si la intuneric. In astrologie, echinoctiul de toamna este punctul de mijloc, o tranzitie puternica in an ce schimba radical sufletele pentru sezonul urmator. In aceasta perioada Cosmosul se reechilibreaza, oferindu-ne o oportunitate de auto-reflectie. Soarele este si el in Balanta, ajutandu-ne sa revizuim trecutul, sa invatam lectiile si sa o luam de la capat - mai puternici, mai curajosi, mai atenti la drumul nostru.

24 septembrie: Mercur retrograd intra in Fecioara si ne indeamna sa analizam lucrurile din mai multe perspective

In timpul acestui ciclu, invatam sa ne deschidem mintile si sa fim atenti la detalii. Decidem ce este valoros in viata noastra, ce trebuie pastrat si de ce trebuie sa ne eliberam. Universul ne spune ca exista o oarecare usoara lupta cu noi insine ce trebuie dusa pentru a avea armonie si liniste in viitorul apropiat.

26 septembrie: Luna Noua in Balanta

Luna Noua in Balanta deschide poarta ecliselor din a doua jumatate a acestui an. Prima Luna Noua a acestei toamne actioneaza ca o punte de lumina in viata noastra; energia din aceasta perioada aduce relatiile in atentia noastra: daca invatam ca diversitatea in relatii este cheia cresterii, atunci putem schimba povestile din jurul nostru.

30 septembrie: Venus intra in Balanta

Venus intra in Balanta ajutandu-ne sa ne bucuram de schimbari armonioase. Incurajam compromisul, acceptam cursul destinului si avem incredere in puterea Universului. Lectiile aduce de Venus ne vor ajuta sa invatam cat de importante sunt relatiile cu cei din jurul nostru; energia care ne uneste cu suflete frumoase este una divina.

