Venus a intrat in Fecioara pentru a ne ajuta sa ne gasim sufletul pereche. Drumul catre iubire nu a fost niciodata mai usor

Energia iubirii se schimba radical in aceasta perioada. Dupa o calatorie plina de evenimente prin taramurile de foc ale aventurierului Leu, Venus intra in Fecioara, semnul intelepciunii emotionale si al alinierii spirituale si va ramane aici pana la finalul lunii septembrie.

Cu Venus in Fecioara, Universul ne spune sa profitam de aceste momente pentru a acorda mai multa atentie relatiilor personale - este momentul sa punem iubirea pe primul loc, sa ne dam seama ce este cu adevarat important in viata si sa intelegem de ce avem nevoie de la viitor.

Venus petrece in mod normal o luna intr-un semn zodiacal, insa se va muta in Fecioara putin mai repede decat de obicei. Intreaga luna septembrie vine cu energie buna pentru relatii si noi conexiuni.

Afla ce iti pregateste Universul in urmatoarea perioada in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec

Este momentul sa inveti cum sa iti imbunatatesti conexiunile, sa fii deschisa in fata oamenilor din jurul tau si sa le permiti acestora sa se apropie de tine.

Horoscop Taur

Lucrurile marunte din viata ta pot deveni mai evidente pentru tine in urmatoarea perioada. Inveti sa apreciezi mai mult ceea ce conteaza in viata si sa iubesti viata cu toate frumusetile ei.

Horoscop Gemeni

Te eliberezi de tot ce tine de trecut, inveti sa fii vulnerabila si permiti Universului sa iti arate ce are pregatit pentru tine pe plan sentimental. Esti pregatita pentru un nou capitol.

Horoscop Rac

Inveti sa spui ce ai pe suflet. Nu mai tii in tine toate lucrurile dureroase, sperand ca oamenii dragi tie sa-si dea seama prin ce treci. Iti deschizi inima si reusesti sa iti arati adevaratele sentimente.

Horoscop Leu

Nu mai cauti perfectiunea nici in relatii, nici in viata. Iti dai seama ca alte lucruri conteaza pentru tine, asa ca iti indrepti atentia asupra acestora. Esti recunoscatoare Universului pentru noul capitol pe care il incepi.

Horoscop Fecioara

Inveti sa ierti oamenii care ti-au gresit astfel incat sa te poti elibera de tot ce tine de trecut si sa mergi mai departe cu viata ta. Trecutul ramane trecut si iti indrepti atentia asupra prezentului. Traiesti pentru acum.

Horoscop Balanta

Iti deschizi cu adevarat inima si te pregatesti sa primesti dragostea adevarata in viata ta. Nu iti mai este teama sa fii vulnerabila, asa ca pas cu pas renunti la masti si iti pui sufletul pe tava.

Horoscop Scorpion

Incerci sa faci un pas in spate si sa ii permiti destinului sa preia controlul si sa iti arate ce are pregatit pentru tine pe plan sentimental. Nu mai cauti nimic, ci astepti sa fii gasita.

Horoscop Sagetator

Cauti mai multa afectiune in aceasta perioada, insa o cauti in exteriorul tau si uiti sa te uiti acolo unde aceasta exista cu adevarat: in inima ta exista cea mai pura dragoste din lume. Ofera-ti-o!

Horoscop Capricorn

Te simti nesigura in relatia cu partenerul de cuplu, asa ca incerci sa ai mai multe discutii cu el pentru a intelege unde este problema si ce puteti face astfel incat sa o depasiti. Ai rabdare si nu te teme sa spui ce ai pe suflet.

Horoscop Varsator

Inveti sa fii sincera cu partenerul de cuplu, sa ii spui de ce ai nevoie de la el si care sunt planurile tale pentru viitor. Toata aceasta deschidere va va apropia mai mult ca niciodata si va va determina sa faceti schimbari frumoase pentru voi.

Horoscop Pesti

Esti sensibila in aceasta perioada si ai nevoie sa fii inconjurata de oamenii dragi tie. Daca esti singura, este posibil ca spre final de septembrie sa intalnesti o persoana speciala care iti va schimba destinul.

foto main gorica, Shutterstock

