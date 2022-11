Horoscop 2023 Vărsător: ai în mâini bagheta magică ce împlinește dorințe și schimbă lumi

Horoscopul anului 2023 pentru zodia Vărsător aduce o serie de vești, schimbări și energii la care Vărsătorii sperau de multă vreme. După o lungă perioadă în care Saturn i-a constrâns, i-a determinat să-și calculze fiecare pas și le-a adus multe și grele lecții de viață, 2023 vine să încheie această etapă și să le aducă eliberare, descătușare, libertate. Vă invităm să descoperiți previziunile astrologice complete pentru zodia Vărsător în anul 2023.

Previziuni astrologice generale în 2023 pentru zodia Vărsător

Anul 2023 continuă trendul pozitiv al lui 2022, însă și mai bine. Vărsătorii și-au asimilat deja majoritatea lecțiilor pe care Saturn le-a adus în viața lor, punându-i în fața unei avalanșe de situații dificile în fața cărora nativii Vărsător au fost nevoiți să găsească soluții, să se adapteze, ba chiar să reușească să adune rezultate bune și să înflorească sub influența astrală destul de apăsătoare a lui Saturn. Această planetă mai rămâne în zodia Vărsătorului până în martie 2023, când va intra în zodia Pești.

Așadar începutul de an păstrează trendul din 2022, însă capătă deja energiile și influențele noului an. Poate că încă de la finalul lui 2022 Vărsătorii au simțit că au nevoie de schimbări în planul sănătății, își doresc să facă mai multă mișcare, au în fața lor noi drumuri pe care vor să le exploreze, fie că este vorba despre carieră, despre o afacere pe care vor să o deschidă, despre noi achiziții (de exemplu imobiliare sau alte bunuri) sau este vorba despre familie.

Saturn i-a constrâns pe Vărsători, însă i-a învățat foarte bine cum să-și folosească resursele, cum să-și facă planuri și să se adapteze de la o zi la alta în fața provocărilor și cum să valorifice cât mai bine oportunitățile pe care le primesc. Putem spune că Vărsătorii au deja skill-urile potrivite pe care urmează să le folosească din plin în 2023.

Primăvara lui 2023 Vărsătorii vor face anumite schimbări destul de importante în viața lor, schimbări pe care le-au pregătit deja în primul trimestru al acestui an. Știu deja ce drumuri să urmeze, indiferent că este vorba de studii, de carieră, de sănătate ori că aceste schimbări sunt legate de relații și familie.

Vărsătorii vor înflori și vor avea succes în majoritatea acțiunilor pe care le au. Astrele le aduc energie și noroc pe tot parcursul anului, dar și viziune astfel încât să-și premediteze mai bine pașii.

Vărsătorii se vor simți mai liberi să acționeze, mai curajoși și pur și simplu cei din jur vor constata că acești nativi au înflorit, au energie debordantă, au curaj și motivație, au putere de acțiune și de decizie, au hotărâre și determinare și pot avansa în acest an cât alții în cinci.

Horoscop 2023 zodia Vărsător: carieră și bani

Anul 2023 va aduce o mai mare stabilitate financiară pentru nativii Vărsător. Încă de la începutul anului aceștia vor ști în ce să investească în acest an, chiar dacă recuperarea veniturilor va fi lentă, însă aceste investiții sunt de bun augur pe termen lung.

Unii Vărsători vor putea plănui cum să deschidă o afacere și vor reuși să-și găsească puterea de a deveni antreprenorii care își doresc să fie. Foarte probabil că succesul acestor demersuri începe să se vadă în a 2-a jumătate a lui 2023, chiar dacă Vărsătorii lucrează la acestea aproape zi de zi.

Vărsătorii vor progresa într-un fel sau altul în carieră, fie că este vorba despre locul de muncă, fie găsesc noi oportunități de a-și mări veniturile. Cert este că Vărsătorii vor obține un echilibru financiar.

Este foarte important să fie atenți la ceea ce cheltuiesc, pentru că în acest an vor avea nevoie de economiile lor. Vor fi anumite momente cheie în acest an în care astrele îi vor încerca, testa pe nativii Vărsător. Fie vor avea o problemă de traversat, vor avea o investiție importantă de făcut, sau poate de achitat un credit, cert este că am nevoie să-și folosească economiile și dacă nu au pus bani deoparte, cheltuind haotic, vor avea de suferit.

Pentru Vărsători este loc de muncă tot anul, dar vor reuși, cel mai probabil în vară, să își ia un concediu binemeritat după mai mulți ani în care aceștia au muncit într-un ritm nebun. Poate că și-a mai luat concediu și în anii precedenți, dar nu au reușit să se bucure de el așa cum ar fi trebuit. În 2023 Vărsătorii, chiar dacă vor avea mult de lucru, vor reuși să se relaxeze cu adevărat și să construiască amintiri minunate alături de prieteni și de cei dragi.

Putem concluziona că 2023 este un an benefic finanțelor și carierei pentru zodia Vărsător, un an de cotitură pentru că acești nativi vor face alegeri importante și vor lua anumite decizii radicale cu ecou pe termen lung în viața lor. Citește continuarea în pagina 2 >>

