Horoscop: Cele mai norocoase zile din săptămână, lună sau an pentru zodia Taur

Sunt unele zile în care parcă totul ne iese, norocul ne surâde, obstacolele ne ocolesc și chiar primim vești bune! Sunt zilele noastre norocoase, iar în acest articol vom vorbi despre acele zile încununate cu noroc pentru nativii Taur.

Horoscop: Numărul norocos al zodiei Taur

Numărul norocos al zodiei Taur în numerologie este 6.

Acest număr simbolizează armonia, echilibrul, pacea, iubirea și stabilitatea. Persoanele născute sub semnul zodiacal Taur sunt guvernate de planeta Venus, care este asociată cu dragostea, frumusețea și plăcerile senzuale. Numărul 6 accentuează aceste calități și sugerează că persoanele născute sub acest semn sunt de obicei persoane iubitoare, tandre și dedicate familiei și prietenilor lor apropiați.

În plus, numărul 6 este asociat cu creativitatea, muzica și artele în general, ceea ce sugerează că persoanele născute sub semnul Taurului pot avea un talent artistic sau creativ. De asemenea, numărul 6 poate fi asociat cu munca grea, în special în ceea ce privește îngrijirea și protejarea celor dragi.

Ce simbolizează Cifra 6 – element METAL

Cifrei 6 îi este asociat elementul METAL.

În cadrul filosofiei chinezești tradiționale, metalul este unul dintre cele cinci elemente, alături de lemn, foc, pământ și apă. Elementul metal simbolizează forța, durabilitatea, claritatea și precizia.

În ceea ce privește numerologia, cifra 6 este uneori asociată cu elementul metal, datorită proprietăților sale similare. Metalul este considerat a fi simbolul transformării și al schimbării, precum și al energiei curate și puternice. De asemenea, metalul este asociat cu abilitățile analitice și cu simțul estetic.

Simbolistica elementului metal poate fi aplicată la persoanele născute sub semnul zodiacal Taur, care au numărul norocos 6. Aceste persoane pot fi caracterizate prin forța lor interioară și prin capacitatea de a face față situațiilor dificile cu precizie și determinare. De asemenea, pot avea o abilitate naturală de a-și exprima ideile și gândurile într-un mod clar și concis. În plus, metalul este adesea asociat cu frumusețea și cu arta, ceea ce poate sugera că persoanele născute sub semnul Taurului pot fi talentate în domenii precum muzică, artele vizuale sau designul.

Horoscop: Zilele norocoase la întâlniri ale Taurilor

Este deja lesne de înțeles că ziua de 6 a lunii va fi întotdeauna norocoasă pentru acești nativi.

Alte zile norocoase pentru întâlniri, recomandate nativilor Tarur: 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26.

Horoscop: Ziua din săptămână norocoasă pentru nativii Taur

Vineri este considerată ziua norocoasă pentru nativii Taur, deoarece Taurul este guvernat de planeta Venus, care este asociată cu iubirea, frumusețea și plăcerile senzuale. Venus este, de asemenea, considerată a fi protectorul zilei de vineri, iar această zi este, prin urmare, considerată a fi una dintre cele mai bune zile pentru persoanele născute sub semnul Taurului.

În plus, vineri este o zi asociată cu confortul, liniștea și relaxarea, ceea ce se potrivește bine cu natura calmă și stabilă a Taurului. Astfel, pentru nativii Taur, vineri poate fi o zi bună pentru a se conecta cu cei dragi, pentru a se relaxa și a se bucura de plăcerile vieții, cum ar fi mâncarea bună, muzica și arta.

Este important de menționat că, în timp ce vineri poate fi considerată o zi norocoasă pentru nativii Taur, acest lucru nu înseamnă că ar trebui să se bazeze numai pe această zi pentru a obține succesul sau pentru a-și îndeplini dorințele. În loc să se concentreze pe o zi specifică, nativii Taur ar trebui să își focuseze energiile și eforturile către obiectivele lor și să lucreze din greu pentru a-și îndeplini visurile și aspirațiile (așa cum și obișnuiesc să facă).

Foto: Poznyakov/ shutterstock.com

Horoscop: Numărul Căii Vieții și zilele norocoase în funcție de ziua, luna și anul în acre te-ai născut

Pentru a „personaliza” acele numere norocoase din viață unui nativ Taur putem să ne folosim de informațiile oferite de numerologie. Astfel că putem calcula Numărul Destinului și Numărul Caii Vieții.

Să luăm un exemplu concret: un Taur născut pe 25 aprilie 1983. Numerele Căîi Vieții și destinului ar fi determinate după cum urmează:

Aprilie este a patra lună a anului, deci numărul ei este 4.

Ziua nașterii este 25, iar 2+5=7.

Anul nașterii este 1983, astfel că 1 + 9 + 8 + 8 =26; reduceți în continuare 2 + 8 pentru a ajunge la o singură cifră: 8. O zi norocoasă pentru acest nativ TAUR va fi legată și de energia lui 8.

Numărul destinului însumează toate datele nașterii: 2+5+4+1+9+8+3=32, iar 3+2=5

Horoscop: Zile norocoase pentru zodia Taur, pentru fiecare lună a anului

De-a lungul întregului an, multe zile norocoase se succed în fiecare lună.

În funcție de lunile anului, aceste zile norocoase sunt astfel:

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Ianuarie: 5, 7, 11, 15, 17, 25.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Februarie: 3, 5, 6, 7, 24, 28

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Martie: 1, 10, 17, 19, 20, 29

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Aprilie: 3, 7, 12, 24, 25, 29

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Mai: 1, 5, 6, 9, 23, 27

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Iunie: 1, 5, 9, 14, 15, 27.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Iulie: 2, 7, 8, 17, 21, 31.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna August: 12, 13, 14, 22, 26, 31.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Septembrie: 1, 12, 22, 26, 27, 30.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Octombrie: 5, 6, 7, 20, 21, 26.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Noiembrie: 3, 7, 8, 13, 22, 29.

Zilele norocoase ale zodiei Taur în luna Decembrie: 3, 5, 13, 20, 25, 31.

Sursa foto articol: Angelina Egorova/ shutterstock.com

