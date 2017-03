Sa iubesti, sa fii iubit, pentru cine exista fericire mai mare? Desi se spune ca nimeni nu poate trai fara iubire, pentru unii dintre noi dragostea e mult mai mult decat o nevoie, o dorinta, un ideal, o parte importanta a vietii, e de-a dreptul centrul propriului Univers. Te simti pierduta cand nu iubesti si nu renunti nici in ruptul capului la iubire? Astrele au partea lor de „vina“.

Top zodii care lupta pana la capat pentru iubire

Rac

Se poate spune despre Raci ca iubesc... prea mult. Iar cand sunt raniti in dragoste, sufera intens, atroce. Fie vorba-ntre noi, nu e greu deloc sa ranesti un Rac. Lacrimi, nopti nedormite, kilograme pierdute, framantari, mii de ganduri chinuitoare ii costa pe nativi o despartire. Si cu toate astea, niciodata nu inceteaza sa creada in iubire sau sa o caute cu inversunare. Pentru ei, sentimentele sunt piatra de temelie, iar sensibilitatea cu care sunt inzestrati ii impiedica sa sufle in iaurt, oricat de tare s-ar fi ars cu ciorba. Investesc toate emotiile de care sunt capabili in persoana pe care o adora si au o nevoie imensa de atentie si sustinere. Singuratatea ii face sa se izoleze si isi poarta suferinta in tacere. Sunt dependenti de iubire ca de aer, iar sa parasesti un Rac dupa ce i-ai jurat dragoste vesnica e cea mai mare cruzime.

Scorpion

Pasiunea caracteristica zodiei se regaseste mai ales in modul de-a iubi. Un Scorpion nu cunoaste jumatati de masura. Se daruieste trup, suflet, celula cu celula. Persoana iubita isi lasa amprenta in fiecare gand, vis, respiratie a nativului Scorpion. Se considera sclavul si stapanul celui care-i incalzeste asternuturile si ii lumineaza zilele. Nu tine nimic pentru el cand se indragosteste, ofera tot ce are, porneste la drum cu toate resursele cu si inspre omul drag, fara de care mai tarziu nu mai poate trai. Daca lucrurile nu merg bine, Scorpionul se agata cu toate puterile de visul iubirii pe care si-o dorea fara sfarsit. Posesivitatea il impiedica sa iubeasca detasat, relaxat sau sa renunte in favoarea altuia. Nu renunta decat dupa lupte crancene. De fapt, chiar asta e dragostea pentru nativi: un camp de lupta. Nu conteaza cat de tare au fost raniti, se arunca iar si iar in brate aducatoare de dulce chin.

Gemeni

E zodia care nu poate trai fara pereche. Perioadele de singuratate sunt pentru Gemeni cel mai crunt cosmar, nu exista pentru ei pedeapsa mai mare. Mai bine ii iei casa si hainele de pe el, dar nu dragostea. Asta nu inseamna ca Gemenii raman mult timp legati de una si aceeasi persoana. Dimpotriva, se simt usurati daca o uniune se termina inainte sa intervina blazarea. Dar jocul cuceririi, al daruirii, al descoperirii unui partener nou e cel care-ti tine in priza. Pentru ei, amorul e si sarea si piperul, focul fara de care degeaba s-ar trezi dimineata. Oricum, vestile sunt bune pentru Gemenii care nu si-au gasit jumatatea – se pare ca marea dragoste ii asteapta dupa colt in 2017 si le iese in cale cand nici nu mai spera.