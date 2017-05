Venus, planeta iubirii, iti aduce fiori de-ndragosteala in prima luna de vara. Multi incheaga relatii noi sub imboldul pasiunii puternice, irezistibile. Pentru ca se afla in zodia Taur, tot Venus sustine sentimentele trainice, stabilitatea si fidelitatea in cuplu. Bucura-te de momentele de tandrete, traieste clipa fara sovaieli si semne de-intrebare. Nu uita, nu de putine ori, ce nu ai facut la timp, nu mai faci niciodata. De ce sa regreti?

Horoscopul dragostei luna iunie 2017

Foto: Lev.S, Shutterstock

Horoscop dragoste iunie Berbec 2017

Clar ai fluturi in stomac luna asta, un roi in toata regula. Iti aperi iubirea cu foc, asa cum faci tu cu toate lucrurile dragi. Daca esti demult intr-o relatie, e timpul s-o consolidezi, petrecand mai mult timp alaturi de omul drag. Daca nu esti, te-ndragostesti tare. Pastreaza insa doar pentru tine detaliile intime, mai ales daca e vorba de o iubire interzisa. Si ai rabdare sa primesti semnalele pe care le astepti, nu grabi lucrurile. Pentru unele native e rost de discutii legate de casatorie sau copii.

Horoscop dragoste iunie 2017 Taur

Nu esti prea sigura pe tine, simti ca partenerul iti ascunde ceva si incertitudinea te omoara. Discuta deschis cu el si afla care-i baiul, in loc sa te perpelesti in suc propriu. Stim cum e sa simti nevoia sa-l ai doar pentru tine in fiecare clipa, dar nu-i ingradi libertatea, nu-ti faci niciun bine. Unele relatii se pot incheia trist daca nu ajungeti la un consens. Mizeaza pe Venus care e la tine-acasa si-ti serveste pe tava doze importante de dragalasenie si senzualitate.

Horoscop dragoste iunie 2017 Gemeni

Relatiile de tot felul sunt foarte bine aspectate pentru tine in iunie, esti sarmanta si toti din jur simt ca-ti merge bine. Te intelegi si cu iubitul, si cu rudele, si cu prietenii. Daca esti singura, fii cu bagare de seama, nu ignora nicio privire surprinsa pe furis, caci s-ar putea sa ai un admirator secret, sau mai multi. Esti seducatoare si, daca te arati disponibila, sigur pui pe jar macar un pretendent. Nu-ti lua angajamente pe care nu simti din toata inima ca ti le doresti!

Horoscop dragoste iunie 2017 Rac

Cerul tau astral e aglomerat in perioada asta, viata amoroasa iti poate fi zguduita din temelii, nu neaparat in sensul rau. Traiesti patimas fiecare emotie si esti tentata sa iei decizii sub impulsul momentului. Nu te amagi singura, analizeaza bine lucrurile si nu ascunde sub pres ce nu-ti place sa auzi sau sa vezi. Riscul e sa-i aduci pe cei din jur cu nervii la pamant, contrandu-i cu argumente inchipuite, chiar daca-s dornici sa te ajute.