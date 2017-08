La vechii greci, anul zodiacal debuta in ziua de 8 ianuarie si includea o succesiune de zece zodii, prima dintre ele fiind aceea a Centaurului. Desi este unul dintre cele mai vechi horoscoape ale omenirii, a cazut in dizgratie din cauza abordarii neobisnuite, deloc magulitoare. Denumit Nekros, ceea ce s-ar traduce prin Moarte, ne pune in evidenta trasaturile negative, defectele care ne fac neplacuti in ochii celorlalti. Este, insa, foarte util, pentru ca, descriindu-ne slabiciunile, ne ofera oportunitatea de a ne indrepta, apropiindu-ne astfel de cea mai buna versiune a noastra.

Simbolul tau in horoscopul grecesc

Centaur (8 ianuarie – 12 februarie)

Harpie (13 februarie-18 martie)

Intre ratiune si simtire, mereu castiga a doua. Oricat de nebunesti ti-ar fi sentimentele, dorintele si suspiciunile, risti totul pentru ele, calcand peste cadavre. Esti impulsiva si nu reusesti niciodata sa-ti stapanesti supararea, pe care o manifesti zgomotos. Trebuie sa exersezi autocontrolul si sa nu te arunci cu capul inainte doar pentru ca apoi sa-ti plangi in pumni.



Crezi cu tarie in puterea karmei si jubilezi cand cineva care te-a ranit isi primeste pedeapsa. Nu ierti usor, iar ranchiuna te tine captiva in trecut, fiindu-ti greu sa uiti si sa te eliberezi. Aminteste-ti ca ura iti otraveste gandurile si-ti alunga linistea. Invata sa zambesti mai mult si sa renunti la incrancenare.