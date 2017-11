Surprize inedite in dragoste cariera si bani pentru cele 3 Zodii de Foc

Horoscop 2018 pentru zodia Berbec

Te asteapta un an in care poti, in sfarsit, sa uiti de griji si sa te bucuri de viata. Faci schimbari pe care le-ai tot amanat, dar care vin ca o eliberare. Scapi de poverile pe care le purtai de ceva vreme in suflet. Dai dovada de mai multa maturitate si iei decizii care te vor ajuta pe termen lung. Este pentru tine o perioada excelenta, cu multa energie, de care vei profita din plin!

Cum stai cu dragostea

Berbecii implicati intr-o relatie care le aduce mai multe framantari si lacrimi decat fericire, ii vor pune capat in 2018 si isi vor da sansa de a iubi din nou. Multe relatii sincere, interesante si rezistente se nasc in acest an. Final sau inceput de drum, ambele variante se dovedesc de bun augur, insa vorbim de o perioada in care astrele sustin turnurile sentimentale, unele total surprinzatoare. Situatiile neclare se lamuresc, relatiile incerte intra pe un fagas sau altul. Pe timpul verii, rutina te face sa te indoiesti de sentimentele tale sau de ale lui, dar pana la sfarsitul anului, in special in lunile de toamna, pui piciorul in prag si ceri sa afli de la partener in ce directie se indreapta relatia voastra. Fie ca se casatoresc, divorteaza sau aleg sa faca copii, pentru Berbeci va fi o decizie asumata pe deplin. Unii vor trai relatii scurte, dar intense si pasionale. Bucura-te de clipa si actioneaza dupa cum simti! Un singur avertisment: nu ascunde nimic de partener! Micile secrete se pot transforma in mari drame, odata iesite la iveala, tocmai pentru ca te-ai ferit de el. Sinceritatea e de aur!

Ce te asteapta in cariera

O sa fii ocupata in 2018, ceea ce e minunat, fiindca nu-ti place deloc sa te plictisesti. Primesti sarcini si proiecte noi, provocatoare. Singura preocupare trebuie sa fie sa gasesti un echilibru intre munca si relaxare. E foarte posibil sa pui pe picioare o mica afacere personala la care visezi de ceva vreme sa incepi o colaborare nesperat de fructuoasa. Lucrurile pe care le-ai lasat neterminate, in sfarsit le finalizezi. Daca te bate gandul sa te inscrii la un curs de perfectionare, momentul e oportun. Diplomele si atestatele obtinute in 2018 nu vor ramane uitate undeva intr-un sertar, dimpotriva, iti vor fi folositoare mai curand decat crezi.

Horoscopul banilor

Chiar daca esti nevoita sa cheltuiesti pana la ultimul ban sau sa te imprumuti ca sa-ti indeplinesti anumite planuri, investitiile pe care le faci merita efortul. Se dovedeste un an productiv, in mare parte pentru ca nu-ti pierzi entuziasmul si energia pozitiva nici chiar in perioadele in care iti bate vantul prin buzunare. Nu vei face mari economii, dar nici nu vei duce lipsa de resurse financiare. E un an in care iti permiti mici bucurii pe care ti le-ai tot refuzat: calatorii, cursuri, vreun gadget pe care ti-l doresti... Situatia financiara poate crea mici discutii in cuplu, dar vei ajunge la un numitor comun cu partenerul fara prea multe zbateri.

Tu esti argintul viu, vrei sa faci o mie de lucruri dintr-o data, dar trebuie sa ai un pic de grija la nivelul de stres. Acorda-ti mai multe momente de ragaz, atat acasa, cat si la serviciu!