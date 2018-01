Se spune ca trebuie sa-i dam fiecarei zile sansa de a fi cea mai fericita din viata noastra. Cu atat mai mult ne punem nadejdea in fiecare nou an. Pasim in luna ianuarie cu dorinte, promisiuni, sperante si planuri, pe care le indeplinim, pana la final, intr-o masura mai mare sau mai mica. 5 dintre zodii sunt favorizate de astre, le merge totul struna si au parte de un 2018 de neuitat. Vezi daca te numeri printre ele!

Cele mai norocoase zodii in 2018

Taur



E un an in care viata sentimentala este in prim-plan, plina de momente frumoase, intense, pasionale. Armonia din suflet se reflecta in toate celelalte aspecte ale vietii si cine te vede va spune ca stralucesti, pur si simplu. Orice conflicte sau resentimente ai fi trait in trecut, le lasi in urma si simti cum te eliberezi de poverile sufletesti. Astrele te tin in puf si, orice ai face si indiferent in ce domeniu, pana la urma vei fi remarcata si rasplatita peste asteptari. Poti primi recunoasteri la care nici nu speri, dar de care te bucuri nespus.