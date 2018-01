Oricare dintre noi isi poate intalni sau pierde iubirea vietii cand se asteapta mai putin. In 2018, astrele sunt prietenoase, dar si capricioase si pot aduce schimbari, dificultati sau, dimpotriva, momente magice alaturi de omul drag. Mai ales pentru zodiile de mai jos, romantismul este la cote maxime anul acesta!

Top zodii cu noroc in dragoste in 2018

Berbec

Pentru tine nu e ceva obisnuit sa te simti linistita, impacata, lipsita de zbateri sufletesti. Insa exact aceasta stare de confort interior o traiesti in 2018. Ai intalnit sau intalnesti curand acea persoana alaturi de care toate grijile dispar. Te simti iubita si in siguranta, dai uitatii temerile, indoielile, gelozia. Aproape ca nu intelegi ce ti se intampla, unde au disparut agitatia, lacrimile, certurile. Cuplurile aflate la inceput de drum sau care abia s-au mutat impreuna sunt favorizate, dispuse la concesii, negociaza cu deschidere si empatie pana cand ajung la un numitor comun al vietii in doi. Pentru Berbecii singuri sunt mari sanse sa apara in viata lor o noua relatie, poate cea mai serioasa de pana acum, chiar daca potrivirea sexuala e cea care aprinde prima scanteie.