Sarmanti, curtenitori, insistenti sau dimpotriva, inabordabili, anumiti barbati emana masculinitate, senzualitate si iti pun inima pe jar de la prima intalnire. Farmecele lor tin si de generozitatea astrelor.

5 zodii de barbati irezistibili

Leu

foto: Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock

A fost inzestrat cu darul de a iesi in evidenta oriunde s-ar afla si adora sa se afle in centrul atentiei. Emana masculinitate prin toti porii. E genul de barbat puternic, sigur pe el, dominant, pe care toate femeile pun ochii de fiecare data cand isi face aparitia intr-un loc public. Cand ii place o femeie, nu se teme s-o abordeze, s-o invite la dans sau o cafea, oricine ar fi ea. Pasional si insistent, e greu sa-i rezisti, mai ales cand stii cate altele ar ucide sa fie in locul tau. Cine nu-si doreste sa fie regina balului, alaturi de regele Leu? Langa el te simti in largul tau, protejata si iubita oriunde si oricand. Modul in care te rasfata da dependenta.

Gemeni

foto: Jaroslav Monchak, Shutterstock

Capricorn

E prin natura lui un seducator. Te cucereste dintr-o privire. Foarte indraznet, nu se teme ca te-ar putea intimida contactul vizual intens si nu-si dezlipeste ochii de la tine daca te place. Nu conteaza ca ar putea sa-ti fie tata sau ca e casatorit, te face sa simti ca il vrei langa tine cu orice pret. Spune cuvintele potrivite la momentul potrivit, destinde atmosfera cu glumele lui si e foarte empatic, lucru atat de apreciat de reprezentantele sexului slab. Din pacate, un astfel de barbat rareori este al unei singure femei. Foarte prietenos, sociabil, adora sa flirteze si sa se joace cu mintea oricarei noi aparitii atragatoare.

foto: cristovao, Shutterstock

Singuratic, misterios, sigur pe el, prezenta lui te intriga. Iti lasa impresia ca e greu sa-i intri sub piele, in inima sau in pat, iar asta e o provocare pentru orice femeie. Nu doar ca arata bine, dar Capricornii sunt foarte inteligenti si spun vorbe cu mestesug. Simtul umorului e o alta trasatura care il ajuta sa-ti patrunda in suflet: stie sa te faca sa razi chiar si in cea mai sumbra zi a ta. Acest barbat isi tine promisiunile, e serios si responsabil, iar pentru o femeie e prioritar sa stie ca are pe cine se baza, ca se poate simti in siguranta alaturi de partenerul ei. Pe cat e de usor sa te indragostesti de el, pe atat de complicat sa-l faci sa se indragosteasca de tine. Dar daca se intampla asta, sa stii ca te-ai ales cu unul dintre cei mai buni barbati din zodiac.