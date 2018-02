Zeii din mitologia greaca au fiecare puteri extraordinare, dar si defecte care se suprapun cu trasaturile dominante ale celor 12 semne din zodiacul european. Vezi in continuare ce zeu grec iti corespunde in functie de caracteristicile personalitatii tale.

Horoscop mitologic: Zeul zodiei tale

Berbec - Ares

foto: Masterr, Shutterstock

Ares este zeul razboiului, un zeu considerat violent si sangeros. Ei bine, nici Berbecii nu stau prea bine la capitolul rabdare. Impulsivi, ataca imediat daca le stai in cale, iar adversarul nu de putine ori iese sifonat din confruntari. Daca esti Berbec, obtii ce iti doresti luptand cu toate fortele.

Taur - Hestia

foto: rook76, Shutterstock

Gemeni - Eros

Hestia este zeita caminului si a familiei, iar tu esti una dintre cele mai familiste zodii. Esti acolo pentru frati, parinti si prieteni buni de fiecare data cand au nevoie. Cei din anturajul tau te respecta si se simt in siguranta in preajma ta. Nu dai voie nimanui sa intervina in viata ta personala.

foto: Eroshka, Shutterstock

Eros este zeul iubirii trupesti. Asemenea lui, cei nascuti in zodia Gemeni apara iubirea sub toate formele ei. Nu ramai multa vreme singura si nu te simti implinita decat alaturi de un partener care sa-ti aduca armonie in viata. Ai un sarm aparte care te ajuta sa cuceresti pe oricine iti propui.