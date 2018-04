Daca isi pun in minte un lucru, nimic nu le sta in cale. Pana cand nu isi vad visul cu ochii, nu renunta, orice-ar fi!

Top 4 cele mai ambitioase zodii

Berbec

Au o ambitie greu de egalat si sunt extrem de incapatanati, asa ca nu dau inapoi odata ce si-au facut un plan. Vor sa ajunga pe varf de munte neaparat azi? Nici furtuna cea mai crunta nu le sta in cale. Cel mai sigur mod de a motiva un Berbec este sa-i spui ca nu poate face un lucru sau ca nu are voie. Nu suporta sa fie conditionat, nici depasit si e in stare de orice ca sa demonstreze ca nu e nimeni mai bun decat el. E drept, pentru Berbeci functioneaza cel mai bine planurile pe termen scurt, fiindca pe termen lung se mai intampla sa se plictiseasca.

Taur

Consecventa este calitatea care le aduce Taurilor multe reusite. In vreme ce altii se razgandesc si bat in retragere dupa un mic esec, Taurii persista si inainteaza constant spre obiectivul propus, chiar daca pasii sunt mici. Planurile lor sunt bine gandite, urmatoarea miscare atent calculata, de aceea si sansele de reusita foarte mari. Este zodia care tace si face. Obiectivele cele mai importante ale Taurilor sunt indeosebi legate de locul de munca si de castigurile financiare. Sunt foarte harnici si muncitori, asa ca pe buna dreptate isi ating obiectivele.