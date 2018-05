Daca ai observat ca slabesti sau te ingrasi mai usor in anumite etape ale ciclului menstrual, sa stii ca se intampla asta din cauza fluctuatiilor hormonale, dar mai ales a retentiei de apa. Intr-un mod similar te influenteaza Luna, asa ca ar fi de dorit sa tii cont de fazele ei atunci cand incepi o dieta.

Ti se intampla, uneori, sa mananci foarte putin intr-o zi, iar greutatea ta sa stagneze, in loc sa scada, desi ai numarat cu sfintenie caloriile. Sau, dimpotriva, se poate intampla sa slabesti neasteptat tocmai dupa o zi in care ai calcat stramb in privinta meniului. Sunt zile in care te simti si arati mai slaba, dar si zile in care pari pufoasa, balonata, zile in care ti-e usor sa respecti un regim alimentar prestabilit si zile in care ai manca zece feluri de mancare fara sa te poti controla. Luna are contributia ei la toate astea, caci, spun astrologii, nu controleaza doar mareele, ci si apa continuta de corpul uman, ba chiar si starea noastra emotionala.

Pericol pentru silueta

Pofta de mancare atinge apogeul in doua momente: Luna Noua si Luna Plina, cand suntem mai agitati, tentati sa stam treji pana tarziu in noapte si sa mancam pe fond emotional. Dupa Luna Plina, apetitul descreste treptat, odata cu Luna. Urmarea e clara: slabesti mult mai usor. Vei vedea cum se diminueaza poftele pe care altadata cu greu reusesti sa le tii in frau. Suntem mai echilibrati, capabili sa respectam meniul impus de o dieta sau, pur si simplu, sa mancam mai putin fara sa facem un efort special.

Startul dietei

Ai toate sansele sa slabesti dupa Luna Noua si dupa Luna Plina. Sunt momentele ideale sa-ti pui in aplicare planul de bataie, daca-ti doresti sa pierzi rapid kilograme. In primul rand, vei elimina mult mai usor excesul de apa din organism, dar si toxinele, si grasimile. Poti ajuta acest demers cu o dieta de detoxificare rapida, tinuta chiar la Luna Noua si la Luna Plina: ai toate sansele sa pierzi 1-2 kilograme in 24 de ore de post cu apa sau ceaiuri sau sucuri naturale, supe de legume, in orice caz, sa fie cat mai putine alimente solide si cat mai multe lichide. O varianta mai usoara a acestei diete este cea bazata strict pe fructe cu continut mare de apa si/sau cu foarte putine calorii (pepene, ananas, capsune) sau legume (ardei, ridichi, gulii). Orice dieta ai incepe dupa Luna Noua/Plina, are toate sansele de reusita, pentru ca organismul se acomodeaza usor cu o cantitate de hrana mai mica si poti mentine noile obiceiuri pe termen lung! Efectele devin vizibile pe cantar mai ales in primul si in ultimul patrar.

Calendar pentru perioada urmatoare

Luna Noua: 15 mai, 13 iunie, 13 iulie, 11 august, 9 septembrie, 9 octombrie, 7 noiembrie, 7 decembrie.

22 mai, 20 iunie, 19 iulie, 18 aufust, 17 septembrie, 16 octombrie, 15 noiembrie, 15 decembrie.

Luna Plina: 29 mai, 28 iunie, 27 iulie, 26 august, 25 septembrie, 24 octombrie, 23 noiembrie, 22 decembrie.

Ultimul Patrar: 6 mai, 6 ilie, 4 august, 3 septembrie, 2 octombrie, 31 octombrie, 30 noiembrie, 29

