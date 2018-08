Balanta este zodia de domiciliu a planetei Venus, deci vestile sunt bune: se va simti ca la ea acasa, iar noi ne vom bucura mai mult de relatiile dragi, vom avea mai multa grija unul de altul, vom fi mai orientati catre tot ce este estetic, melodios, frumos. In special cei nascuti in zodia Balantei vor gasi in Venus un aliat important, care le ofera protectie si sanse nesperate. Dar nu numai ei.

Ce se intampla cand Venus intra in zodia Balantei

Punem pret pe sentimente

Cu ajutorul planetei Venus luam decizii prielnice noua si celor care ii iubim, punem pe primul loc confortul emotional, al nostru si al lor, suntem mai deschisi la schimbari, acceptam opinii diferite de ale noastre cu mai multa usurinta. Ne intrebam ce am putea face pentru bunul mers al relatiei, ne interesam de dorintele celor de langa noi, facem tot ce este nevoie pentru a rezolva fara urmari o disputa sau a aplana un conflict. Ne ferim sa ne exprimam frustrarile si spunem lucrurile pe ocolite. Preferam sa inchidem ochii, sa ne facem ca nu vedem cand ceva nu merge bine. Cautam echilibrul, dreptatea, in cel mai pasnic mod posibil, punand armonia mai presus de orgoliul personal. Evitam conflictele cu maiestrie, chiar daca pentru asta suntem nevoiti sa ne fofilam, sa ne folosim de mici tertipuri sau minciuni nevinovate: ii spunem celuilalt ceea ce stim ca vrea sa auda, nu neaparat adevarul, daca este neplacut sau dureros. In privinta erotismului, se poate spune ca viata intima merge struna. In aceasta perioada ne manifestam senzualitatea mai intens, cautam si aducem placere, iar puterea de seductie este in crestere.

Diplomatia e la ea acasa

Viata sociala este mai activa chiar si pentru cei mai retrasi dintre noi. Putem intalni oameni importanti, putem lega prietenii sau demara parteneriate. Conexiunile care se creeaza acum sunt constructive. Comunicam mai bine si mai mult, suntem neobisnuit de cooperanti. Plus ca talentele pe care le avem sunt puse in evidenta, ajutandu-ne sa ne facem remarcati.

Castigam bani mai usor

Avem sanse sa inlaturam blocajele care stateau in calea unor castiguri indelung asteptate sau sa se iveasca din senin oportunitati financiare de care e bine sa profitam, fiindca Venus in Balanta le face sa fie solide, reale si productive.

foto: By Allexxandar, Shutterstock

Frumusetea, in prim-plan

Venus in Balanta face femeile mai dornice decat oricand sa treaca pragul saloanelor de infumusetare. Va exista o tendinta spre a arata bine, de a avea cea mai frumoasa tunsoare sau o manichiura, pe care toata lumea sa le remarce. Hair stylistii si make-up artistii vor avea mai mare cautare. E un moment in care ne putem face abonament la o sala de fitness sau putem incepe o dieta noua. Ne infrumusetam nu doar propriul trup, ci si garderoba sau locuinta. Ne fac cu ochiul tinutele spectaculoase, la moda, cele care ies in evidenta. Ne bate gandul sa renovam intreaga casa ori o anumita incapere, sa achizitionam obiecte de decor, opere de arta. E clar ca e o luna in care vom merge ceva mai des la cumparaturi, asa ca mare grija de cardul de credit!