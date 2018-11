Urmeaza un an plin de suprize si de schimbari radicale pentru zodiile de aer.

Citeste si:

Horoscop 2019: Mesajul astrelor pentru Zodii de Foc

Horoscop 2019: Mesajul astrelor pentru Zodii de Pamant

Horoscop 2019 pentru zodia Gemeni

Se pare ca profesia urmeaza sa-ti ocupe mare parte din timp, ganduri si preocupari in 2019. Apoi, se anunta tot felul de schimbari si framantari in viata personala. Unele relatii vor avea de trecut proba timpului si a orgoliilor, dar cei pe care ii leaga sentimente trainice nu au de ce sa se teama. Micile concesii sunt necesare si salvatoare.

Cuplu si familie

Pe tot parcursul anului te preocupa relatiile cu cei apropiati, fie ei buni prieteni, iubiti, rude. Chiar in preajma zilei tale de nastere (plus/minus o luna) astrele iti scot in cale persoane cu care rezonezi si care iti impartasesc modul de gandire si pasiunile. Nu va fi o problema sa-ti faci prieteni noi. Relatiile se leaga, dar se si destrama usor, mai ales cele inchegate de curand, in care partenerii nu au inca multe amintiri si planuri comune. In cuplurile cu vechime, apare tendinta sa readuci in discutie probleme demult uitate, nemultumiri mocnite si sa arunci vina in ograda celuilalt. Multe discutii pot sa aiba ca punct de plecare parintii, copiii, rudele apropiate ale partenerului si modul in care prezenta lor va influenteaza viata de cuplu. E nevoie de maturitate din partea ta pentru a accepta lucruri care nu-ti sunt tocmai pe plac. E timpul sa treci in revista toate momentele frumoase si sentimentele temeinice care va leaga pentru a gasi putere sa continui pe acelasi drum. In orice caz, vei simti nevoia de trasformare, de reorganizare, de negociere.

Bani si cariera

Multi Gemeni vor lua in calcul schimbarea locului de munca sau chiar a domeniului in care activeaza. Pare tentant sa combini utilul cu placutul si sa transformi un hobby in sursa de venit. Chiar daca nu te bate gandul sa-ti dai demisia si sa o iei pe alt drum, esti foarte ambitioasa si hotarata sa-ti indeplinesti obiectivele propuse la locul de munca, in special pe cele financiare. De neoprit sunt mai ales Gemenii care vor sa-si demonstreze ca pot mai mult, in cazul in care au primit critici, poate de la partenerul de cuplu sau alt membru al familiei, cu privire la modul in care cheltuiesc banii sau la sumele pe care le castiga.

Stil de viata si sanatate

Toate schimbarile prin care treci pe plan sentimental si profesional te obliga sa-ti modifici rutina si obiceiurile, poate si locuinta. Mare grija trebuie sa ai la modul in care te confrunti cu stresul, fiindca toata agitatia din jurul tau, chiar daca in mare parte ti-ai dorit-o si te incanta, poate ajunge sa te afecteze fizic si, mai ales, emotional. Tendinta ta este de a ignora micile simptome neplacute, dar nu e deloc o idee buna sa neglijezi semnalele pe care ti le transmite organismul, caci pot ascunde sau favoriza afectiuni diverse. Odihneste-te mai mult, urmeaza un regim de detoxificare, mergi la un nutritionist, la un antrenor personal, la un terapeut specializat homeopatia sau acupunctura. Alege metoda de vindecare cu care simti ca rezonezi cel mai bine.

Indemn astral

Desi este un an plin de schimbari mai mult sau mai putin comode, ai cel putin doua atuuri care te fac sa te simti invincibila: optimismul si sustinerea familiei. Invata din trecut si bucura-te din plin de momentul prezent!

Horoscop 2019 pentru zodia Balanta

Marea provocare este sa gasesti linia de mijloc intre viata de familie si cea profesionala. Ambele sunt solicitante, iar perfectionismul tau te face sa-ti doresti sa fii impecabila si acasa, si la serviciu. Ai multe oportunitati de evolutie personala, esti creativa, comunicativa si norocoasa. Dar nu uita ca esti doar un om sensibilitati si slabiciuni care pot iesi oricand la iveala!

Cuplu si familie

Viata sentimentala nu pare sa te surprinda cu schimbari importante in 2019. Daca esti singura, nu simti acest statut ca pe o povara, dimpotriva, te bucuri de libertate. Poti avea tot felul de intalniri si relatii interesante, dar cel mai probabil pasagere. Fara sa fie vorba de pasiuni mistuitoare, poti trai experiente speciale, care sa te satisfaca pe plan sentimental si intim, chiar daca nu pe termen lung. Balantele care sunt deja casatorite sau intr-o relatie de lunga durata nu ar trebui sa intampine mari dificultati in acest an. Lucrurile decurg lin, cu mici suisuri si tot mici coborasuri, care nu te destabilizeaza, doar te mentin in alerta. Mai mult decat sotul sau copiii iti poate da de furca un membru mai in varsta al familiei, care ti-a solicitat atentia si pana acum. Ai bunavointa si un simt al datoriei dezvoltat, dar timpul si responsabilitatile nu-ti permit sa te implici atat de mult pe cat se doreste. Nu te simti vinovata si nu ezita sa ceri la randul tau ajutorul unor terte persoane.

Bani si cariera

Te poti simti atrasa de propuneri profesionale care au legatura cu strainatatea. Poate un schimb de experienta sau o delegatie in interes de serviciu te ambitioneaza sa inveti o limba straina sau chiar sa cochetezi cu gandul de a te muta. Daca iti propui sa pleci din tara pentru o perioada mai lunga, poti intampina unele obstacole, care se rezolva cu cateva drumuri, acte, aprobari. Stai excelent la capitolul comunicare si asta iti creste sansele indiferent de sfera de activitate. In privinta banilor, ultimele luni din an pot sa-ti aduca o suma bonus frumusica.

Stil de viata si sanatate

Poti descoperi ca o problema de sanatate care tot revine in actualitate are, de fapt, o cauza emotionala. Daca se manifesta mai ales in perioadele in care esti trista sau stresata, s-ar putea rezolva cu tehnici de autocontrol, nu cu medicamente, o perspectiva care te incanta. Preocuparea ta pentru tot ce tine de spiritualitate, autocunoastere, psihologie, autovindecare se poate dovedi acum utila. Per ansamblu, iti cam lipseste vitalitatea si ai destule momente in care esti lipsita de vlaga, insa care sa nu se poata rezolva. Mai important e ca te simti frumoasa, te intereseaza felul cum arati si esti tentata sa faci o schimbare de look, de tunsoare, de stil vestimentar. Gasesti in 2019 un element care sa-ti dea un aer excentric sau macar putin iesit din comun si sa-ti puna in valoarea feminitatea.

Indemn astral

Chiar daca te simti in stare sa te lupti cu morile de vant, impune-ti anumite limite. Aminteste-ti ca esti delicata si ca suprasolicitarea nu iti face bine. Petrece mai mult timp in aer liber, da-ti timp sa te regasesti si incearca sa fii mai putin stricta cu tine!

Horoscop 2019 pentru zodia Varsator

Vor alterna perioadele in care ai impresia ca, in sfarsit, esti acolo unde iti doresti pe plan personal, dar mai ales profesional, cu momentele in care o schimbare ti se pare imperios necesara. Cu rabdare si deschidere poti indeplini cam tot ce-ti propui, desi te simti coplesita de toate lucrurile pe care le ai de facut.

Cuplu si familie

Daca pana acum ai avut o viata sentimentala nelinistita sau chiar tumultoasa, anul acesta lucrurile devin mai serioase. Sunt sanse de logodna sau casatorie, mai ales pentru Varsatorii nascuti in ianuarie. Si ceilalti simt nevoia sa se aseze la casa lor sau macar sa aiba parte de mai multa stabilitate emotionala. E si un an in care, daca iti doresti copii, poti ramane insarcinata fara sa te straduiesti prea mult. Varsatorii trecuti de prima tinerete isi vor gasi alinare in compania nepotilor, pe care ii rasfata cum stiu ei mai bine. In familie te poti astepta la unele tensiuni provocate de lipsa ta de timp. Esti nevoita mai mereu sa incalci promisiuni, sa amani excursii, concedii, activitati casnice sau de recreere, iar asta te face sa te simti vinovata. Desi relatia de cuplu nu are prea mult de suferit, un parinte, al tau sau al partenerului de viata, iti poate atrage atentia asupra greselilor pe care le faci in stabilirea prioritatilor. Cum tu esti rebela si pornita sa faci lucrurile asa cum crezi ca e mai bine, nu vei tine cont de niciun indemn. Totusi, in timpul verii sunt toate sansele sa-ti iei revansa petrecand timp de calitate cu ai tai si rezolvand orice neintelegere sau nemultumire.

Bani si cariera

Se pare ca 2019 vine cu multe provocari in privinta profesiei si a castigurilor care decurg din ea. Pot aparea propuneri de angajare sau colaborare de la fosti colegi sau sefi. Iti suna tentant sa-ti schimbi locul de munca, mai ales daca negociezi si obtii conditii mult mai bune. Unii Varsatori isi iau inima-n dinti si se desprind de orice forma de subordonare. Chiar daca e complicat sa lucrezi pe cont propriu, independenta pe care ti-o ofera statutul de liber profesionist ti se pare ca merita orice sacrificiu. Din pacate, lucrurile se misca lent si ai nevoie de rabdare pana cand sa se concretizeze planurile tale. Daca nu renunti, poti obtine rezultate de-a dreptul incantatoare! Cu toate astea, lucrurile nu-ti pica din cer si trebuie sa muncesti mult si din greu pentru ele.

Stil de viata si sanatate

Ai vrea sa iti poti dezvolta latura artistica, un hobby care au legatura cu muzica, pictura, ba chiar poti intra intr-un grup de persoane care iti impartasesc talentul si pasiunea. Chiar daca duci lipsa de timp liber, cunosti oameni de la care ai ce invata si iti maresti grupul de prieteni.

Te preocupa si starea ta de bine fizica si emotionala. Ca sa preintampini agravarea micilor probleme de sanatate, in special din sfera digestiei, actionezi preventiv: urmezi regimuri sanatoase sau vizitezi diversi terapeuti. Poti rezolva cu acest prilej o problema de sanatate mai veche.

Indemn astral

Chiar daca lucrurile se asaza in favoarea ta si te simti o norocoasa, nu lasa totul la voia intamplarii. Ramai optimista si visatoare, dar simtul realitatii si obiectivitatea te pot feri de incurcaturi si necazuri, in special financiare!