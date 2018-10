Ce aduce anul 2019 pentru cele trei semne zodiacale de pamant.

Horoscop 2019 pentru zodia Taur

Urmeaza un an in care esti tentata sa-ti indrepti toata ambitia intr-o directie anume, catre un tel pe care tii cu tot dinadinsul sa-l atingi, profesional sau personal. Planetele te sustin, atat de mult ca pana si tu poti fi uimita de tot ce reusesti sa realizezi. Nu uita sa te si relaxezi, sa te bucuri de familie, sa acorzi importanta cuvenita partenerului de cuplu si copiilor, daca ai!

Cuplu si familie

In prima jumatate a anului pot iesi la suprafata nemultumiri ale partenerului de viata, reprosuri care te surprind si te ingrijoreaza. Desi pe moment te simti constransa si pusa la colt, pe termen lung e un semnal de alarma care te ajuta sa te analizezi si sa constientizezi unde anume gresesti si ce ai de facut in continuare. Nu incerca sa ascunzi adevarul, chiar daca nu e comod sau favorabil, caci daca te eschivezi, urmarile tot nu le poti evita. Iti recapeti optimismul si reusesti sa petreci mai mult timp cu familia, astfel ca prin comunicare si mici compromisuri lucrurile se indreapta, cel mai probabil, intr-o directie buna. Cei singuri pot incepe o relatie de iubire iesita din tipare, poate cu un partener mai tanar sau dimpotriva, mai in varsta ori cu un sef. Per ansamblu, iti merge bine pe plan sentimental, iar confortul sufletesc te ajuta sa ai spor si pe celelalte planuri.

Bani si cariera

Muncesti mult si castigi bine, totusi nu suficient cat sa fii multumita. Ai impresia ca trebuie sa strangi cureaua in privinta unor cheltuieli pe care ai vrea sa le poti face fara sa te gandesti de doua ori. E bine sa nu te pierzi in contracte si proiecte, sa nu fortezi lucrurile de care nu esti sigura si s-o lasi mai moale cand vezi ca nu ies toate cum vrei tu. Pana la urma cariera prea a fost centrul preocuparilor tale multa vreme, poate e timpul sa schimbi macazul, sau, de ce nu, jobul sau chiar domeniul de activitate, astfel incat sa-ti aduca si satisfactii personale, nu doar financiare. In a doua parte a anului lucrurile se regleaza din punct de vedere banesc. Poti primi o suma restanta sau pur si simplu apare vreo colaborare care iti rotunjeste veniturile. E o perioada oportuna celor care vor sa vanda sau sa cumpere o locuinta, sa faca investitii legate de casa, sa se mute sau sa renoveze.

Stil de viata si sanatate

In 2019 te poti astepta la schimbari importante, radicale chiar, in privinta stilului tau de viata. Fie te apuci de sport si o faci cu o consecventa de care nu te credeai in stare, fie renunti la un obicei daunator, precum fumatul ori devii vegetariana peste noapte, cert este ca vrei sa-ti imbunatatesti starea de bine, de sanatate, silueta, look-ul. Tai de pe lista fara mila tot ce nu-ti face bine. E o perioada in care poti sa calatoresti mai mult, sa te relaxezi, sa te preocupi de confortul personal.

Indemn astral

Chiar daca munca este si anul acesta in prim-plan, nu uita de celelalte responsabilitati si prioritati. Ai mai multa grija de tine si de cei dragi, caci confortul emotional e mai important decat orice alt castig!