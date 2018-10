Urmeaza un an plin de surprize pentru cele trei semne zodiacale de foc.

Horoscop 2019 pentru zodia Berbec

Desi nu-ti sta in fire, in prima jumatate a lui 2019 esti foarte relaxata si echilibrata. Cu cat reusesti de-a lungul anului sa fii mai deschisa, mai consecventa si cu cat te opui tentatiei de a renunta prea usor la ce iti propui, cu atat mai multe visuri iti poti implini. Insa pentru tine nu-i usor sa astepti, vrei totul dintr-o data, asa ca ramane de vazut daca inveti aceasta lectie a rabdarii.

Cuplu si familie

2019 nu-ti rezerva surprize sentimentale prea mari, insa chiar daca nu apar evenimente care sa te dea peste cap sufleteste, e bine sa nu lasi lucrurile in voia sortii. Petrece timp cu jumatatea ta, vorbiti despre toti si toate, iesiti impreuna, faceti planuri de viitor si sub nicio forma nu lasati conflictele minore sa mocneasca. Stii cum e soarta, are obiceiul sa te traga de maneca si sa te zgaltaie putin tocmai cand lucrurile par sa pluteasca pe norisori roz. Piedicile care apar in cuplu nu se anunta majore si ar trebui depasite usor. Finalul anului e prielnic pentru logodna, nunta sau, daca relatia e noua, o veti duce la un alt nivel: va mutati impreuna, plecati in primul concediu, va anuntati parintii ca lucrurile devin serioase... Daca esti singura, pe timpul verii poti reintalni oameni dragi din trecut, de care inca te leaga multe sentimente si amintiri, dar care te tulbura si iti complica existenta. Finalul anului vine cu multe oportunitati afective, cunostinte noi si chiar cereri in casatorie.

Bani si cariera

Se anunta un an per ansamblu prosper. Nu te precupa foarte mult situatia financiara, pentru ca nu duci lipsa de lucrurile de care ai nevoie. Cele mai multe cheltuieli sunt legate de familie si locuinta, de renovari sau modernizari. In a doua jumatate a anului poti fi pusa in situatia de a-ti demonstra calitatile profesionale, fie pentru a obtine un nou job, fie pentru a-l pastra pe cel actual. Te simti obligata sa muncesti mai mult si mai bine si ai o oarecare nesiguranta cu privire la viitor, care se dovedeste nejustificata. In incercarea ta de a fi ai buna in ceea ce faci, poti obtine un loc de munca sau un salariu mult peste asteptarile tale.

Stil de viata si sanatate

Desi excesele nu sunt neobisnuite pentru tine, 2019 te secatuieste de energie si te obliga sa fii mai cumpatata. Ai impresia ca nu-ti ajunge timpul si puterea ca sa faci tot ce ai vrea. Va trebui sa-ti alegi cu grija prioritatile si sa nu te implici in prea multe activitati deodata, sa faci pauze, sa te odihnesti, sa te refaci. E un an in care concediul de odihna nu e optional, ci salvator. Dorinta de a fi intr-o forma fizica mai buna, de a dormi mai mult, de a manca mai putin haotic trebuie sa se materializeze in 2019. Revizuieste-ti dieta, asculta-ti corpul si ia decizii compatibile cu sanatatea si confortul personal!

Indemn astral

Nu ezita sa apelezi la terapii naturale, inot sau alta forma de sport pentru a-ti imbunatati tonusul pe parcursul anului. Fii precauta si nu reactiona sub impulsul nervilor, caci riscul de accidentari este prezent in special primavara.