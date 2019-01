foto: By BLACKDAY, Shutterstock

Un fenomen astrologic rar si deosebit de interesant a debutat in data de 6 ianuarie 2019, cand Uranus si-a incheiat miscarea retrograda prin Berbec: acum TOATE PLANETELE SE AFLA IN MERS DIRECT si asa vor ramane pana la inceput de martie. Pe langa faptul ca nu avem nicio planeta retrograda, in luna ianuarie 4 dintre cele 12 planete planete sunt prezente in semnul lor de domiciliu: Marte in Berbec, Jupiter in Sagetator, Saturn in Capricorn si Neptun in Pesti. Vestile sunt excelente!

Acest context astral este unul providential pentru umanitate si se traduce prin energie pentru tot ceea ce ne propunem, spirit de initiativa, dar si, ambitie, persistenta, perseverenta in planurile noastre. Alegem un drum si mergem pe el pana la capat. Suntem curajosi, luptam pentru lucrurile pe care le dorim si nu concepem sa ne dam batuti.

Astrologii ne indeamna sa fim atenti la toate semnalele pe care le primim in aceasta perioada, la ganduri, emotii, visuri, cuvinte, gesturi, oportunitati, ca sa profitam din plin de energie binefacatoare a acestui context cosmic. Sunt zile deosebit de norocoase cele pe care le traim, in care beneficiem de protectie si de avantaje nesperate, cu punctul maxim de impact odata cu eclipsa de Luna din data de 21 ianuarie.

Direct versus retrograd

Atunci cand o planeta sau mai multe sunt retrograde, ele se deplaseaza aparent invers pe cer, o iluzie care vine din faptul ca Pamantul calatoreste prin spatiu mai repede decat ele. Aceste perioade sunt unele in care putem intampina piedici, in care primim lectii nu tocmai comode, in care gasim dificil sa ne indeplinim obiectivele.

In schimb, cand planetele se afla in mers direct, inseamna ca ele se misca la viteza rotationala normala, aceeasi cu a Pamantului. In 2019, acest lucru se intampla de doua ori: o data, intre 6 ianuarie si 5 martie, a doua oara, intre 29 martie si 11 aprilie. In aceste perioade, lucrurile decurg lin, fara obstacole si ne bucuram din plin de energie pozitiva.

Profita pe toate planurile!

Daca aveai de gand sa-ti schimbi locul de munca, acum e momentul sa depui un CV sau sa vorbesti deschis despre planurile tale cu oricine iti poate pune o vorba buna.

Daca visai sa te muti sau sa pleci intr-o calatorie, acum poti cauta cele mai avantajoase oferte.

Daca vrei sa slabesti, incepe un program de dieta si sport – ai cele mai mari sanse sa te tii de el si sa dea roade. Daca vrei sa te specializezi in vreun domeniu, e momentul sa te inscrii la un curs.

Iar cei care planificau o cerere in casatorie, tot acum pot pune marea intrebare.

Pe scurt, trebuie sa iei taurul de coarne, sa ai initiativa, indiferent ca e vorba de chestiuni sentimentale, financiare sau legate de sanatate.

Efectele evenimentelor astrologice din ianuarie se vor manifesta pe termen lung. Ele iti pot schimba cursul vietii. Te desprinzi de ceea ce te tinea pe loc, capeti speranta ca lucrurile intra pe un fagas normal si ai incredere intr-un inceput cu dreptul.

Eclipsa nu face decat sa potenteze toate aceste trairi, sa evidentieze situatiile nerezolvate, astfel incat sa simti mai profund tot ce se intampla in jurul tau si sa iei atitudine.

O singura atentionare: sinceritatea si integritatea sunt cele care atrag bunastarea in viata ta. Orice tentativa de manipulare, minciuna, control va atrage dupa sine o karma neiertatoare.

foto: By Tithi Luadthong, Shutterstock

Cand devin planetele retrograde

Planeta deja celebra in perioadele de retrogradare pentru blocajele pe care le creeaza este Mercur. Anul acesta, va fi retrograd in trei intervale diferite:

6-27 martie – Mercur retrograd in Pesti

8-31 iulie – Mercur retrograd in Leu si Rac

1-20 noiembrie – Mercur retrograd in Scorpion

In 2019 vor mai retrograda si planetele Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun si Pluton, dar despre aceste lucruri vom vorbi la vremea potrivita.