Astrologie: Principiul iubirii pentru fiecare zodie

Fiecare semn zodiacal percepe dragostea diferit. Si pentru fiecare exista cel putin o definitie aproape de adevar a modului in care isi imagineaza relatia perfecta de iubire.

Cum isi imagineaza iubirea fiecare zodie in parte

Berbec – pentru iubire trebuie sa lupti

Pentru Berbeci, totul este o lupta, inclusiv iubirea. Se lupta cu propria gelozie, cu dorinta de a-si cuceri, apoi de a-si domina partenerul, de a beneficia de toata atentia lui. Daca totul ar decurge lin, si-ar pierde interesul imediat.

Taur – dragostea adevarata dureaza o viata

Seriozitatea si constanta Taurului se oglindesc si in viata lui amoroasa. Relatiile pasagere sau superficiale nu se potrivesc deloc acestui semn zodiacal care isi doreste o iubire pana la sfarsitul vietii.

Gemeni – dragostea nu tine cont de reguli

Se stie despre Gemeni ca sunt mereu surprinzatori. Ei au obiceiul de a se indragosti cand nu trebuie, de cine nu trebuie, dar tocmai asta e farmecul iubirii. Spontaneitatea este trasatura lor dominanta si au o imaginatie nelimitata, care nu concepe constrangeri.

Rac – cand iubesti, defectele devin calitati

Un partener Rac va incerca sa-ti umple viata si sufletul de bucurie, sa faca totul ca sa te stie cel mai fericit si mai rasfatat. Acesti nativi sunt capabili sa treaca multe neajunsuri cu vederea in numele iubirii, dar au pretentia sa le intelegi la randul tau ezitarile, emotiile, toanele.

Leu – dragostea nu cunoaste limite

Posesiv si protector, un Leu ar merge pana la capatul lumii pentru iubirea lui si ar risca orice pentru binele celor dragi. Insa dragostea puternica, lipsita de hotare, trebuie meritata si castigata. Pentru Leu, va trebui sa uiti de tot si de toate, sa-l transformi in centrul Universului tau.

Fecioara – iubirea fara ratiune nu este nimic

Rareori se lasa o Fecioara purtata de val, chiar si atunci cand este indragostita. Nu accepta sa lipseasca vreun element din tabloul perfect pe care si-l doreste alaturi de jumatatea ei. Pentru Fecioare, iubirea trebuie sa treaca prin filtrul gandirii.

Balanta – daca iubesti pe cineva, ofera-i libertate

Balantele se hotarasc greu in iubire si nu sunt cele mai constante in sentimente. Aceasta zodie are nevoie de libertate pentru a decide singura, fara constrangeri, cat sunt de intense sentimentele ei. Regulile si criticile ii sting focul din suflet.

Scorpion – in dragoste totul este permis

O zodie care traieste intens fiecare clipa de iubire, Scorpionul nu-si cenzureaza pasiunea, gelozia, daruirea. Regulile in iubire nu-si au locul, pentru ca sufletul nu tine cont de ele. Iubirile secrete, aventurile, relatiile iesite din tipare il inflacareaza.

Sagetator – nu exista perfectiune in iubire

Aceasta zodie de foc nu-si pierde timpul cautand vreun ideal. Pur si simplu, traieste la maximum clipa si se bucura de fiecare privire, sarut sau imbratisare, fara teama, fara presiune, fara multe reguli. Cu cat e totul mai spontan, cu atat mai bine.

Capricorn - dragostea vine la momentul potrivit

Capricornii nu se grabesc in nicio privinta, ei fac totul atunci cand se simt pregatiti. Insa de visat, viseaza neobositi la sufletul lor pereche pana in clipa in care il intalnesc. Apoi, toate lucrurile capata un sens si se conving pe deplin ca a meritat asteptarea.

Varsator – iubirea e unica si irepetabila

Intotdeauna Varsatorul va trai cu convingerea ca nu exista iubire ca a lui, atat de intensa, atat de speciala. Tocmai de aceea vrea s-o traiasca din plin, intr-un ritm ametitor. Pentru Varsatori, dragostea inseamna sa-i cunosti gandurile, planurile, temerile, sa-l sfatuiesti in toate privintele.

Pesti – toti oamenii merita sa fie iubiti

Romantici si tandri, Pestii sunt recunoscatori pentru dragostea pe care o primesc si se simt datori sa o ofere inzecit. Pentru ei, sentimentele sunt hrana sufletului si sursa zilnica de energie. Sunt insa si foarte vulnerabili, tocmai pentru ca daruiesc totul.

Foto: By KieferPix, Shutterstock