Astrologie: Ce ai de imbunatatit in relatii in functie de zodia ta

Pe langa trasaturile care ne transforma intr-o pereche atragatoare, avem cu totii si defecte, lipsuri, tipare de comportament care tulbura armonia relatiilor noastre de iubire. Iata la ce aspecte mai ai de lucru, in functie de zodie, ca sa te transformi intr-un partener cat mai aproape de ideal!

Aspecte la care mai ai de lucrat in relatie in functie de zodie

Berbec – domoleste egoul!

Poti rani cu impulsivitatea ta, cu nerabdarea, cu micile reprosuri sau rautati aruncate la intamplare. In dragoste trebuie sa inveti sa cedezi, sa dai dreptate, sa-ti ceri iertare si sa nu dramatizezi fiecare moment in care nu poti face lucrurile fix cum vrei tu.

Taur – accepta schimbarea!

Esti atasata de locuri si foarte posesiva cu tot ce-ti apartine. Iti este greu sa faci compromisuri si ti se rupe sufletul cand esti nevoita sa cedezi. Intr-o relatie este esential sa te mulezi dupa nevoile partenerului, sa nu refuzi din start orice este nou si diferit.

Gemeni – implica-te mai mult!

Modul tau detasat de a reactiona, programul incarcat, firea imprastiata si gandurile care-ti zboara intr-o mie de locuri pot trimite semnale neclare partenerului de cuplu, care nu mai stie ce rol are in viata ta. Incearca sa-ti verbalizezi mai des sentimentele si sa fii prezenta in momente-cheie!

Rac – slabeste haturile!

Pentru tine, relatia de cuplu este centrul existentei, oaza ta de liniste. Atat de mult vrei sa te bucuri de ea, incat iti acaparezi partenerul cu totul: faci alegeri in locul lui, nu-l scapi din ochi o clipa... Renunta la hiperprotectivitate si fii increzatoare, nu mamoasa!

Leu – asculta mai bine!

Tu intotdeauna vrei sa conduci, sa decizi, sa fii in prim-plan. Vorbeste mai putin si asculta mai mult, incearca sa fii atenta la dorintele celuilalt, sa tii cont de ele, in loc sa te preocupi sa-ti ramana orgoliul nesifonat. Intoarce complimentele si favorurile pe care-ti place sa le primesti.

Fecioara – apreciaza calitatile!

Prea multa rigoare, critici, reguli sunt cele care pot indeparta din viata ta oamenii speciali. Daca nu esti deloc maleabila, daca nu reusesti sa-i evidentiezi partile bune, partenerul tau se va simti neapreciat si nefericit. Incurajeaza-l si arata-i ca este iubit!