Astrologie: 3 zodii pe care le asteapta un decembrie magic

Astrele se aliniaza dupa rezolutiile acestor 2 zodii!

Decembrie este o luna asa cum trebuie sa fie orice final de an: cu bucurie si emotie, cu promisiuni si planuri. Iar daca esti Scorpion, Capricorn sau Varsator, astrele se aliniaza dupa rezolutiile tale.

Top 3 zodii favorizate de astre in luna decembrie

Scorpion

Ai multa energie si curaj in decembrie. Marte in Scorpion te ajuta sa fii hotarata si sa-ti indeplinesti rapid obiectivele. Daca asteptai momentul oportun pentru a lua o decizie sau pentru a face o schimbare, profita de sustinerea astrala din perioada asta! Inainte de toate, modul in care comunici se imbunatateste simtitor, esti mai deschisa si sincera, iar efectul pe care-l obtii este unul pe masura. Te bucuri de ce ai, de reusitele tale si te preocupi mai putin de lucrurile care nu merg intocmai conform planului. Si pe plan sentimental e un moment prielnic pentru a ghida lucrurile in directia dorita de tine sau macar pentru a le clarifica. Negocierile cu partenerul de cuplu decurg excelent si sutinerea lui iti da placutul sentiment ca lucrurile sunt la locul lor. Ai toate motivele sa privesti cu incredere spre noul an, sa-ti planifici concedii, calatorii, cumparaturi.

Capricorn

Pentru tine incepe nu doar o luna speciala, ci un lung sir de luni in care ai toate conditiile sa-ti indeplinesti planurile si visurile. Un context astral rar pentru Capricorni, de care trebuie sa profiti din plin. In decembrie Jupiter este prezent in zodia ta, unde impreuna cu Soarele din data de 22 si Luna Noua din 26 contribuie la fericirea ta. Ai vorbele la tine, te remarci cu usurinta si e greu sa-ti reziste cineva. Toate momentele in care ai muncit, te-ai zbatut si ai strans din dinti in ultima perioada iti vor fi de acum rasplatite. Fii cu ochii pe toti oamenii, invitatiile, ofertele care apar in perioada asta in viata ta. Primesti vesti bune si reusitele iti pica, parca, din cer, incat nici tu nu stii ce ai facut ca sa le meriti. Poti incerca ceva nou in orice domeniu, la job, in relatii, in modul in care arati. Iar daca iti doresti pur si simplu sa ai grja de tine, sa te odihnesti, sa te rasfeti, fa toate aceste lucruri, fiindca le meriti din plin.

Varsator

E o perioada de care trebuie sa profiti! Reusesti de minune sa te detasezi de tot ce te tulbura si sa te concentrezi la lucrurile importante. Iti faci ordine in viata, in proiecte, in deadline-uri si relatii, astfel incat sa simti ca avansezi, ca evoluezi. E si un moment excelent sa scapi e obiceiurile proaste, sa o iei de la zero pe un nou drum. Indiferent cum alegi sa petreci de sarbatori, te simti si arati excelent, emani si atragi in jurul tau energie pozitiva. Pe plan sentimental, din data de 20 te sustine prezenta planetei Venus in Varsator, care te invaluie intr-o aura de feminitate, farmec si blandete. Cei dragi te surprind placut si iti sunt alaturi, tocmai cand ai mai mare nevoie de un imbold. Tot acum poti primi sau face declaratii neasteptate. Toate schimbarile pe care ti le propui luna asta se dovedesc utile si de mare ajutor pentru viitor.

