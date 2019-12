Astrologie: Cum te consolezi dupa o despartire in functie de zodie

Cateva activitati te ajuta sa-ti recapeti energia si starea de bine, in functie de zodia ta.

Sa te desparti de cineva nu e niciodata un moment usor de gestionat. Te incearca sentimente de tristete, regret, inutilitate, de vina, poate de ura. Chiar daca n-ai chef de nimic si te-ai inchide in casa, unde sa nu auzi de nimeni, totusi, cand suferinta te prinde in capcana, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa gasesti o scapare. Cateva activitati te ajuta sa-ti recapeti energia si starea de bine, in functie de zodia ta. Viata merge mai departe!

Cum iti revii dupa o despartire in functie de zodie

Berbec, Leu, Sagetator

Ia-ti abonament la sala – in loc sa-ti consumi energia plangand si uitandu-ne la pozele voastre, gaseste-ti o preocupare care sa te motiveze si sa-ti dea incredere in tine. Este un moment excelent sa devii dependenta de miscare, sa transformi sportul in pasiune.

Da startul la calatorii – nimic nu te poate deconecta mai usor decat o iesire in alt colt de tara sau de lume. Ia-ti cea ai buna prietena si viziteaza Parisul, pietele de Craciun dintr-un oras magic, o plaja exotica unde vrei demult sa ajungi. Poti face toate astea si fara sa-ti fie un iubit alaturi.

Ia in calcul un nou hobby – nu conteaza din ce domeniu, atata timp cat te atrage si te tine ocupata. Te poti apuca de echitatie, te poti inscrie la scoala de soferi sau poti lua cursuri de inot. Cert este ca ai nevoie de ceva care sa-ti umple viata si timpul intr-un mod motivant.

Taur, Fecioara, Capricorn

Cumpara-ti ceva scump – e momentul sa fii egoista si sa te premiezi. Te poti consola cu un obiect pe care ti-l doresti de mult si de care sa te simti mandra ca il ai. Un telefon nou, un tablou de colectie, poate. Sau macar cu o sticla de bautura fina ori cu vreo alta delicatesa. Iti vor ridica moralul!

Schimba-ti jobul - cand treci printr-o experienta dureroasa, ai tendinta sa ramai rationala si cu picioarele pe pamant, datorita zodiei tale. Unul din scopurile principale va fi sa sa-ti pui viata in ordine si sa demonstrezi ca te descurci excelent singura. Poti face o miscare indrazneata si sa te reorientezi profesional, intr-o directie pe care ti-o doresti, dar n-ai avut curaj s-o incerci inainte.

Vezi toate filmele – pentru zodiile de pamant foarte important este confortul, iar dupa o despartire ai nevoie de multa liniste si relaxare. Uita-te la toate serialele si filmele pe care le-ai ratat in ultima vreme. Cu un pahar de vin si o punga de popcorn in mana uiti de orice grija.

Gemeni, Balanta, Varsator

Schimba-ti lookul – stii cum se spune, ca o femeie care-si schimba tunsoarea e pe punctul de a-si schimba viata? Tunde-te, fa-ti parul cret sau roscat sau, daca iti place mult parul tau asa cum e, schimba-ti stilul vestimentar sau colectia de pantofi.

Citeste tot ce-ti pica in mana – pentru semnele de aer este foarte important afle pareri si idei noi, care sa le stimuleze imaginatia. Sa te pierzi in paginile unei carti bune de psihologie sau dezvoltare personala te ajuta sa te remontezi si sa depasesti trauma emotionala mai usor.

Treci la dieta - pentru a evita riscul de a cadea prada mancatului emotional, despartirea e un moment bun sa procedezi fix invers: da startul unei diete. Cu cat schimbarea ta fizica va fi mai evidenta, imagineaza-ti doar reactia fostului cand te va vedea... transformata. Plus ca vei face un mare bine corpului tau si stimei de sine!

Rac, Scorpion, Pesti

Petrece timp cu cei dragi – suferinta unei despartiri te afecteaza profund, pentru ca, sub influenta zodiei, te atasezi cu tot sufletul de oameni. La fel cum tu cauti sa intelegi emotiile tuturor, cand treci printr-un moment greu nu te preface ca e totul bine. Cei dragi te pot ajuta sa depasesti mai usor momentele grele.

Apuca-te serios de de yoga – pentru zodiile de apa este foarte important sa-si gaseasca pacea interioara si sa reuseasca sa-ti inteleaga propriile sentimente si temeri. Prin meditatie vei invata sa inabusi sentimentele de vina, de frustrare, de abandon si, bonus, sa fii in forma si fizic, nu doar spiritual.

Ia-ti un animal de companie – cu riscul de depresie atunci cand te desparti de cineva pe care il adorai nu este de glumit in cazul zodiilor de apa. Ca sa te inveleseti nitel, iti prinde bine sa ajuti pe cineva si mai necajit decat tine. Implica-te in actiuni de voluntariat sau adopta un catel, un pisoi – vei uita de orice altceva in perioada de acomodare cu noul venit.

