Astrologie: 7 lucruri pe care orice Varsator ar vrea sa le stii despre zodia lui

Iata cateva din secretele Varsatorului.

Se spune despre Varsatori ca sunt printre cei mai dificili din zodiac. Cu ei, nu esti sigur daca urmeaza sa te ceara in casatorie sau sa se desparta de tine. Sunt distanti si nepasatori in aceeasi masura in care pot fi sensibili si insistenti. Iata cateva din secretele Varsatorului.

Caracteristici zodia Varsator

1. Constrangerile il sufoca

Varsatorii au o latura rebela care se manifesta inca din copilarie, cand nu accepta sa li se spuna ce sa faca sau cum e corect sa gandeasca. Mai tarziu, in special barbatii Varsator sunt foarte dificili din acest punct de vedere, mai ales cand vine vremea sa aiba o relatie serioasa. Nu accepta sa le fie invadat teritoriul personal, sa fie verificati sau cicaliti si impun niste limite foarte clare de la bun inceput.

2. Daca e femeie, se descurca excelent singura

Este femeia care nu are nevoie de un barbat ca sa se simta implinita si fericita. Nu e genul vulnerabil, care sa-si doreasca in fiecare clipa protectia, sustinerea, aprobarea cuiva. Reuseste foarte bine sa-si rezolve problemele fara ajutor si primeste pe cineva in viata si sufletul ei doar atunci cand sunt la mijloc sentimente reale si pasiuni comune. In rest, prefera sa fie independenta si sa bazeze pe resursele proprii.

3. Nu vrea si n-o sa fie ca altii

Daca tu crezi ca vei reusi sa faci un Varsator sa se schimbe, sa se muleze dupa obiceiurile si dorintele tale, nu ai gasit omul potrivit. Varsatorul e daca nu mandru, macar impacat cu toate micile lui defecte sau imperfectiuni si nu vrea sa devina altfel de dragul nimanui. Sau il iubesti asa cum e el, cu bune si rele, sau nu veti avea o relatie lina. Din acelasi motiv, Varsatorul nu invidiaza pe nimeni si nu-si doreste viata nimanui. Visul lui este sa-i cucereasca pe altii tocmai prin felul lui de-a fi unic, bizar, altfel.

4. Prietenii au un loc important in viata lui

Varsatorul este zodia-simbol pentru prietenie. Ii place sa-ti petreaca timp cu prietenii, sa cunoasca in permanenta oameni noi, dar numai cativa dintre acestia ii vor ramane aproape de suflet. Este foarte selectiv atunci cand da acces cuiva in spatiul lui privat.

5. Empatia nu e de el

Daca suferi ingrozitor din iubire, nu te astepta ca prietenul tau Varsator sa planga alaturi de tine si sa nu mai doarma noptile. Aceasta zodie vede lucrurile pragmatic si abstract, fiindu-i greu sa sa simta ce simti tu si sa se exteriorizeze similar. Se detaseaza foarte usor si se implica foarte greu, fara ca asta sa insemne ca nu-i pasa. Uneori sunt si ei coplesiti de emotii puternice, doar ca nu lasa sa se vada...

6. Cand se supara, e mai bine sa stai deoparte

E greu sa scoti un Varsator din minti, dar daca ai reusit lucrul asta, ascunde-te pana cand trece furtuna. Poate deveni neasteptat de agresiv, de arogant, ostil si rautacios. Nu insista sa intri in vorba cu el, mai ales daca iti spune ca vrea sa fie singur.

7. Nu poate sta linistit

Si nici nu vrea. O viata anosta il sperie. Isi doreste in permanenta cate o schimbare, este original si creativ. Cel mai bun mod de a-i atrage atentia sau de a-l pastra langa tine este de a-l provoca mereu cu cate ceva.

