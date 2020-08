Horoscop spiritual: Mantra zodiei tale pentru luna septembrie

Astrologie: Află care este mantra zodiei tale pentru luna septembrie.

Luna septembrie poate reprezenta un nou început pentru mulți dintre noi. Un nou capitol mai frumos decât tot ce am trăit până acum. Este momentul să ne eliberăm de durerea trecutului și să ne aventurăm în necunoscut. Este momentul să învățăm să trăim liberi. Este momentul să fim cine vrem noi să fim fără să ne mai gândim la ce spun sau gândesc oamenii din jurul nostru.

Află care este mantra zodiei tale pentru luna septembrie.

Berbec - Ești liberă să faci ce vrei

Sunt liberă să merg mai departe cu viața mea. Sunt liberă să trăiesc așa cum își dorește inima mea. Sunt liberă să îmi ascult sufletul. Sunt liberă să iubesc ce vreau să iubesc. Sunt liberă să fiu eu.

Taur - Eliberează-te de trecut

Mă eliberez de trecut pentru că știu că singurul moment care contează este chiar acum. Aleg să pășesc către viitor cu zâmbetul pe buze și cu încredere că totul va fi bine.

Gemeni - Iartă oamenii care ți-au greșit

Aleg să îi iert pe ceilalți pentru tot răul pe care mi l-au făcut. Aleg să mă iert pe mine pentru toate greșelile pe care le-am făcut. Aleg să învăț din toate lecțiile pe care experiențele dificile mi le-au adus. Sunt gata să merg mai departe astăzi.

Rac - Iubește viața așa cum este ea, cu bune și cu rele

Iubesc viața și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum. Pentru tot ce am primit. Pentru tot ce am învățat. Pentru tot ce am iubit. Pentru tot ce am simțit.

Leu - Asumă-ți riscuri. Învață să zbori

Dau drumul aripilor mele și învăț să zbor. Învăț să lupt pentru ce îmi doresc, să îmi asum riscuri, să muncesc pentru a îmi vedea visurile împlinite.

Fecioară - Scapă de teamă

Astăzi aleg să îmi eliberez sufletul de toate fricile, de toate gândurile negative, de toate îndoielile. Astăzi aleg să mă accept pentru ceea ce sunt și să creez pace între mintea și inima mea.