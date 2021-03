Echinocțiu de primăvară 2021, semnificație puternică pentru zodii: chemare la echilibru în toate planurile vieții

V-ați întrebat vreodată ce importanță are Echinocțiul în viața noastră, această perioadă din an în care ziua și noaptea devin egale? Nu în mod surprinzător, acest eveniment are o însemnătate bogată pentru oameni. De secole, aceștia au celebrat Echinocțiul indiferent de apartenența la diverse culturi ale lumii. Avem o legătură profundă cu acest moment din an și nu doar din punct de vedere simbolic, ci și energetic. Vă invităm să descoperiți cum va fi influențată fiecare zodie de acest eveniment astral ce are loc pe 20 martie, zi în care Soarele întră în Berbec.

Echinocțiul de primăvară – 20 martie 2021 Când are loc Echinocțiul de primăvară, ziua și noaptea devin egale și este momentul când se consideră că începe primăvara în emisfera nordică și toamna în cea sudică. Acest moment este celebrat din timpuri străvechi de către oameni, indiferent de apartenența la o anumită cultură și religie, Echinocțiul marcând puterea dualității, chemarea la echilibru și transformare interioară și exterioară către regenerare, renaștere, prosperitate și armonie. Echinocțiul ne reamintește puterea care sălășuiește în noi și importanța ritmului naturii pentru viața pe Pământ, unde dualitatea este de fapt un întreg, unde lumina și întunericul sunt de fapt într-o relație de iubire, de completare și armonie. Foto: De la SN VFX/shutterstock.com Echinocțiul de primăvară 2021: Cum va fi influențată fiecare zodie? Iată cum va fi influențată fiecare zodie în perioada imediat următoare echinocțiului, preț de câteva săptămâni. Berbec Înveți să privești problemele ca pe provocări, iar crizele ca rampe către schimbare în mai bine. În această perioadă astrele te îndeamnă să privești în principal partea plină a paharului, să adopți o atitudine încrezătoare, pozitivă, veselă. Doar așa vei putea descoperi răspunsuri nebănuite și idei minunate care să te ajute în viitorul apropiat. Taur Nativii Taur sunt sfătuiți să nu se grăbească, să își seteze un ritm propriu, chiar dacă este mai lent, va fi însă sigur. Cu pași mici, cântărind cu atenție lucrurile și mizând pe diplomație, nativii Taur pot avea succes în tot ceea ce fac în următoarea perioadă, atât pe plan profesional, cât și sentimental. Gemeni Lecția pe care o învățați în această perioadă constă fie în a termina ceea ce ați început, fie în a nu mai începe ceea ce nu puteți termina. Așadar, este timpul să vă priviți în oglindă, să descoperiți ceea ce vreți cu adevărat, să vă evaluați just abilitățile, resursele și puterile astfel încât timpul pe care îl investiți de acum înainte să fie productiv, să aibă rezultate sau pur și simplu să vă aducă mai multă relaxare. Este o perioadă frumoasă, de remodelare și reechilibrare. Rac Deși lucrurile par să se desfășoare ca și până acum, primiți o energie vibrantă care vă aduce noi direcții, noi începuturi. Mai multe neclarități din trecut par să își găsească răspunsurile acum, iar unele decizii pe care le-ați tot amânat pot fi luate în această perioadă, căci gândurile vi se limpezesc. Chiar dacă comunicarea nu va fi excelentă – aviz celor care lucrează în echipă, totuși veți avea noroc în dragoste, reușind să cuceriți inima unei persoane care contează pentru voi.