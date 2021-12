Horoscopul dragostei in ianuarie 2022. In prima luna a anului invatam sa iubim cu adevarat

Universul sa ne spuna sa ne pregatim pentru lectii importante in ceea ce priveste dragostea in prima parte a anului 2022. Luna ianuarie poate aduce schimbari importante atunci cand vine vorba despre relatiile sentimentale.

Iata ce ti-au rezervat astrele in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec Dragoste ianuarie 2022

Pe masura ce Nodul Sudic al destinului activeaza cea de-a opta casa a vindecarii si transformarii, pregateste-te sa faci schimbari importante in viata ta sentimentala. Esti pregatita sa renunti la vechile convingeri, sa ai incredere in tine si sa te lasi condusa de intuitie. Esti gata pentru o resetare completa cand vine vorba de dragoste si relatii.

Horoscop Taur Dragoste ianuarie 2022

Pe masura ce inaintam in luna ianuarie, esti pregatita sa inchizi capitolele trecut din cartea vietii tale si sa incepi unul nou - complete diferit de tot ce ai trait pana acum. Lucrurile se anunta foarte interesante pentru tine pntru ca alegi sa traiesti in afara zonei de confort si sa experimentezi. Simti ca esti fericita cu adevarat si nu iti este teama sa faci compromisuri.

Horoscop Gemeni Dragoste ianuarie 2022

Luna ianuarie va fi una destul de interesanta pentru tine deoarece vine cu surprize frumoase din partea Universului. Astrele iti spun sa fii pregatita emotional pentru tot ce urmeaza; bucura-te de acasta perioada si darama zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale. Permite-ti sa fii fericita.

Horoscop Rac Dragoste ianuarie 2022

In luna ianuarie ai ocazia sa tragi linie la tot ce s-a intamplat, sa analizezi cu atentie fiecare intamplare si sa iti inveti lectia. Esti pregatita pentru un nou inceput? Incearca sa fii sincera cu tine si cu partenerul de cuplu daca vrei sa ai o relatie adevarata, sincera si matura.

Horoscop Leu Dragoste ianuarie 2022

Spune ce ai pe suflet pentru a rezolva problemele sentimentale adunate in ultima perioada. Pana acum ti-a tot fost teama sa vorbesti despre tot ce simti, insa incepem un nou an. Acesta este momentul sa lasi trecutul in spate si sa o iei de la capat. Compromisurile sunt necesare - atat pentru tine, cat si pentru partenerul de cuplu.

Horoscop Fecioara Dragoste ianuarie 2022

In luna ianuarie iti dai seama ca ai facut greseli serioase pe finalul anului 2021 si incerci sa indrepti lucrurile in viata sentimentala. In sfarsit iti dai seama ce conteaza cu adevarat si alegi sa te concentrezi asupra lucrurilor importante. Ai ocazia sa stergi trecutul si sa o iei de la capat.

Horoscop Balanta Dragoste ianuarie 2022

In luna ianuarie te vei concentra pe toate lucrurile frumoase de pe plan sentimental. Esti in al noualea cer, relatia cu partenerul de cuplu este pe drumul cel bun iar tu, in sfarsit, simti ca poti sa darami zidurile construite in jurul inimii tale si sa iti arati vulnerabilitatea. Lucruri minunate se vor intampla de acum inainte.

Horoscop Scorpion Dragoste ianuarie 2022

Universul te sfatuieste sa iti revizuisti abordarea fata de relatia sentimentala; nu te ascunde dupa masti, alege sa fii sincera cu tine si nu mai permite timpului sa treaca. Pune-ti intrebarile potrivite si da-ti seama daca esti acolo unde trebuie sa fii. Daca nu, pregateste-te sa iti infrangi temerile si sa faci schimbarile potrivite.

Vizionare placuta