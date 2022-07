Iata care sunt momentele din Cosmos la care trebuie sa fim atenti in luna iulie.

Iulie este probabil una dintre cele mai importante luni ale anului 2022. Aceasta vine cu schimbari importante in Cosmos. Forta divina a Universului ne da puterea sa renastem din propria cenusa astfel incat sa devenim mai puternici ca niciodata. Noi detinem puterea suprema. Noi suntem capabili de tot ce ne propunem. Lasam in spate tot ce este toxic si incepem un nou capitol al vietii noastre... si acesta va fi cel mai frumos de pana acum.

Iulie este a saptea luna a anului insa, cu toate acestea, in numerologia colectiva a anului 2022 are vibratiile cifrei 4. Energia lui 4 poarta puterea urmatoarelor teme:

- exprimarea de sine;

- autoimplinirea;

- stabilitatea;

- puterea interioara;

- schimbarea.

Evenimentele astrologice din iulie ne elibereaza de tot ce este toxic. Renastem din propria cenusa si devenim de neinvins

Iata care sunt momentele din Cosmos la care trebuie sa fim atenti:

3 iulie: se deschide Portalul lui Sirius

In perioada 3-7 iulie se activeaza o poarta sacra de energie incredibila intre Pamant si steaua Sirius, aducand vibratii puternice si mult progres spiritual. Universul ne ofera un nou inceput; avem ocazia sa ne conectam la taramurile superioare si sa intelegem lucruri care pana acum le priveam in ceata. Sirius transmite vibratii inalte si progrese spirituale, permitandu-ne sa ne deschidem catre dimensiuni mai inalte, sa invatam sa onoram ciclurile vietii si sa acceptam cresterea sufletului.

5 iulie: Marte intra in Taur si Mercur intra in Rac

Este momentul sa folosim puterea intuitiva. Razboinicul Marte intra in Taurul stabil si ne ajuta sa fim mult mai atenti la starile si emotiile noastre. In aceeasi zi, Mercur intra in Racul empatic, incurajandu-ne sa ascultam si sa acordam mai multa atentie intuitiei noastre. Ambele influente ne indeamna sa incetinim si sa fim pe deplin prezenti pentru a intelege mai bine ce si cum vrem sa traim.

13 iulie: Luna Plina in Capricorn

Ne aliniem cu Legea Divina si avem acces la Vointa Divina. Luna Plina din iulie are loc in zodia Capricorn si ne deschide usa catre un nou inceput in inima verii. Aceasta este varful magic al ciclului lunar ce ne ofera un timp dinamic pentru a ne manifesta obiective, pentru a ne elibera de stresul interior astfel incat sa ne implinim visuri si a face putina magie in vietile noastre.

Luna Plina ne indeamna sa ne iertam pentru orice regret astfel incat sa putem face pace cu trecutul si sa invatam sa traim in prezent.

17 iulie: Venus intra in Rac

Ne sincronizam cu frecventa iubirii. Venus intra in Rac si aduce hrana divina inimilor noastre. In astrologie, Venus guverneaza frumusetea, dragostea, relatiile, valorile si procesul nostru de luat decizii. Aceasta perioada schimba radical cursul vietii noastre si ne indeamna sa ne indreptam atentia asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat.

19 iulie: Mercur intra in Leu, iar Chiron retrogradeaza

Este momentul sa ne cunoastem copilul interior. Mercur ne deschide usile si ferestrele spre noi posibilitati de a ne conecta sufletul la inima noastra. Cand Mercur intra in Leu, conducatorul Soarelui, ni se deschide un nou taram al expresiei creative astfel incat sa avem o abordare dinamica a comunicarii cu oamenii din jurul nostru.

In acelasi timp, Chiron, profesorul maestru vindecator, retrogradeaza in Berbec si ne spune ca pentru a ne vindeca trebuie sa cautam catre interior si sa ne confruntam cu partile adanci ale sufletului nostru - cu acelea incomode, necunoscute si infricosatoare. Universul ne indeamna sa folosim acest retrograd pentru a recunoaste importanta ingrijirii de sine.

22 iulie: Incepe sezonul Leului

Soarele se indreapta spre semnul sau natal: Leul indraznet si curajos si ne convinge sa aducem magia creativa in vietile noastre. Dupa ce sezonul Racului ne-a reconectat cu dragostea interioara, Leul ne va reconecta cu pasiunile noastre si va aprinde inspiratia creativa, implinirea si satisfactia. Este timpul sa fim curajosi in luarea deciziilor si sa avem incredere in chemarea inimilor noastre.

28 iulie: Jupiter intra in retrograd + Luna Noua in Leu

Trebuie sa folosim acest timp pentru o constientizare completa a sinelui. Luna Noua in Leu din iulie este un punct de activare pentru viitorul portal, Poarta Leului, evidentiind calatoria trezirii inimii. Un spectacol nou-nout este pe cale sa inceapa in momentul in care umbra Lunii aduce ceva proaspat si necunoscut.

Cand Jupiter retrogradeaza, unele acordari si ajustari necesare ne aduc mai aproape de adevar si de ceea ce suntem. Aceasta perioada este una incarcata de munca profunda ce ne indeamna sa ne dam seama cine suntem si ce vrem.

31 iulie: Uranus formeaza un nou ciclu cu Nodul Nordic

Uranus, Marele Trezitor, formeaza un nou ciclu cu Nodul Nordic in timp ce se opune Nodului Sudic. Aceasta influenta dinamica va atrage lectii importante in viata noastra care ne vor incuraja sa ne detasam de traditiile sociale care nu ne permit sa crestem.

Uranus nu a mai atins Nodurile Lunare din 2002. Temele pe care le vom experimenta in aceasta perioada sunt:

- importanta valorilor fundamentale;

- schimbare, eliberare, libertate;

- redefinirea relatiilor cu oamenii din jurul nostru;

- imbunatatirea vietii personale.

foto main Vadim Sadovski, Shutterstock

Vizionare placuta