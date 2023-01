Evenimentele astrologice din ianuarie 2023 trimit valuri de energie catre sufletele noastre. Schimbarea nu mai poate fi amanata

Nimic nu este intamplator. Totul are un sens, un scop, un inceput si un sfarsit. Ceea ce traim acum este un nou capitol al vietii noastre si este important sa il acceptam si sa navigam prin el cu sufletul deschis si cu inima linistita. Ingropam trecutul pentru a ne bucura de ceea ce urmeaza. Schimbarea nu mai poate fi amanata, iar destinul nu mai asteapta sa se intample.

Anul 2023 incepe cu o luna plina de evenimente astrologice importante ce ne trimit valuri de energie puternica si ne motiveaza sa o luam de la capat. Este un nou inceput, un nou capitol al vietii noastre; sa il incepem cu dreptul.

Iata care sunt evenimentele astrologice din ianuarie 2023 pe care nu trebuie sa le ratam:

7 ianuarie: Luna Plina in Rac

Incepem anul cu o Luna Plina in zodia Rac; emotiile sunt mari in aceasta perioada, iar Universul ne sfatuieste sa ramanem in zona de confort pentru cateva zile (cat sa treaca energiile Lunii). Nu este momentul sa fim curajosi si sa aratam celor din jur ce putem face. In schimb, ar fi bine sa ne concentram pe imbunatatirea relatiilor cu cei din jurul nostru; avem ocazia sa scapam de probleme si de conflictele ramase in aer.

8 ianuarie: Soarele in Capricorn in conjuctie cu Mercur in Capricorn

Aceasta perioada poate fi un moment pozitiv pentru a incepe ceva nou la care putem lucra in urmatoarele 6-8 saptamani. Universul este de partea noastra si ne ajuta sa luptam pentru visurile pe care le avem; trebuie, insa, sa depunem efort si sa ne ascultam inima. Important este sa facem ce ne place cu adevarat.

13 ianuarie: Marte isi reia cursul direct in zodia Gemeni

Sfarsitul lui Marte retrograd ajuta la calmarea temperamentului si la renuntarea la frustari. Daca am fost blocati in capitole dureroase sau am fost foarte agitati in ultimele doua luni, a venit momentul sa scapam de toate aceste stari si emotii si sa facem un pas in fata. Acum putem merge mai departe deoarece reusim sa intelegem ce s-a intamplat cu adevarat si care sunt solutiile la problemele pe care le-am avut.

18 ianuarie: Mercur isi reia cursul direct in Capricorn

Cand Mercur retrograd se apropie de final, incepem si noi sa ne simtim din nou liberi, relaxati, degajati. Este posibil ca rezolutiile sa fi fost in asteptare in primele zile ale lui 2023 fix din aceasta cauza, insa acum ni se ofera ocazia sa ne apucam de treaba. Visurile sunt gata sa fie puse in aplicare.

20 ianuarie: Soarele intra in Varsator

Independenta, individualitatea si nonconformismul sunt puncte puternice in urmatoarele cateva saptamani. Soarele in Varsator ne impinge in afara zonei noastre de confort, determinandu-ne sa traim cu adevarat; intalnim oameni noi, traim experiente interesante, ne reinnoim speranta pentru viitor si visam fara limite.

21 ianuarie: Luna Noua in Varsator

Luna Noua din Varsator este un moment minunat pentru a ne concentra asupra visurilor pe care le avem pentru viitor. Este timpul sa fim emotionanti, sa ne bucuram, sa ne folosim entuziasmul si sa cautam oportunitatile potrivite pentru a ne transforma dorintele in realitate. Este posibil sa fim nevoiti sa facem lucrurile in mod neobisnuit, de aceea trebuie sa fim deschisi la nou si sa nu ne fie teama sa testam.

22 ianuarie: Uranus iese din retrograd

Uranus retrograd a ajuns la final, ceea ce inseamna ca schimbarile care au fost puse in asteptare sau chiar blocate dintr-un motiv sau altul pot primi acum un impuls de energie. Universul ne sfatuieste sa luam masuri pentru a trai viata pe care noi vrem sa o traim.

27 ianuarie: Venus intra in Pesti

Iubirea devine mai blanda si mai dulce cu Venus in Pesti, iar noi ne transformam in firi mai visatoare si mai romantice. Suntem acolo pentru oamenii pe care ii iubim, indiferent de situatie, si suntem inspirati de dragostea pe care o simtim pentru a face bine in aceasta lume.

