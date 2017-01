Un articol de

Luna noua din 28 ianuarie marcheaza intrarea in Anul Nou Chinezesc, cel al Cocosului de Foc. Daca-ti era dor de Revelionul nostru abia trecut, un prilej in plus de petrecere nu strica niciodata. Iata cum se sarbatoreste in China si care sunt obiceiurile purtatoare de noroc si aducatoare, se spune, de bunastare si prosperitate din aceasta zi!

Anul Nou Chinezesc si obiceiurile purtatoare de noroc

Foto: Pagina, Shutterstock

Cea mai importanta sarbatoare din an

„Sarbatoarea primaverii“ dureaza, conform traditiei, nu mai putin de 15 zile, exact intervalul de care are nevoie luna ca sa treaca de la stadiul de Luna Noua la cel de Luna Plina si este cea mai importanta din an. In 2017, se intampla din 28 ianuarie pana pe 11 februarie. E o perioada in care se pun in practica tot felul de obiceiuri pline de semnificatii cu acest prilej. Lumini, cantece, dansuri, din care celebrul dans al dragonului si leului, admirat la toate festivalurile tematice, alunga spiritele rele si atrage energii pozitive.

Voie buna in fiecare zi

Ajunul Anului Nou este pe 27 ianuarie, o seara de petrecut impreuna cu familia, in care toti iau masa laolalta si multumesc pentru toate binecuvantarile primite in anul ce-a trecut - se considera a fi cea mai importanta cina din an. Casele sunt decorate cu rosu si una din traditii este aceea de a oferi plicuri rosii cu bani in dar copiilor si tinerilor necasatoriti. Cei care le primesc ar trebui sa aiba noroc si sa nu duca lipsa de bani tot anul. Dupa cum se subintelege, rosul este pentru chinezi o culoare norocoasa. Foarte simpatic e obiceiul ravaselor de primavara, ce contin mesaje, urari sau dorinte pentru noul an – scrise tot pe hartie rosie, ele sunt puse la ferestre sau atarnate la usi. Lenjeria rosie este considerata aducatoare de pasiune in dormitor. In noaptea dintre ani, pocnitorile (trei la numar, cel putin, pentru fiecare casa) se spune ca alunga ghinionul cu atat mai abitir cu cat sunt mai zgomotoase. Pe 29 si 30 (a doua si a treia zi din an) se poarta haine noi, se merge in vizita la rude si prieteni, iar urmatoarele zile sunt si ele imbogatite de tot felul de practici pline de simboluri. Florile sau plantele care infloresc in primele zile din an sunt considerate semn bun. Florile si dulciurile trebuie sa fie prezente din belsug in orice casa.